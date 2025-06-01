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"Птахи Мадяра" ликвидировали оккупанта, который пытался спрятаться под уничтоженным БТР. ВИДЕО
Бойцы 414-й отдельной бригады беспилотных систем "Птахи Мадяра" ликвидировали оккупанта, который пытался спрятаться под уничтоженным БТР.
Двумя дронами-камикадзе удалось уничтожить российского захватчика, сообщает Цензор.НЕТ.
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