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"Птахи Мадяра" ликвидировали оккупанта, который пытался спрятаться под уничтоженным БТР. ВИДЕО

Бойцы 414-й отдельной бригады беспилотных систем "Птахи Мадяра" ликвидировали оккупанта, который пытался спрятаться под уничтоженным БТР.

Двумя дронами-камикадзе удалось уничтожить российского захватчика, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воины Президентской бригады уничтожили российскую РЛС "Зоопарк-1" на Новопавловском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19613) ликвидация (3674)


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Топ комментарии
+4
Красівоє!
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01.06.2025 13:16
+1
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01.06.2025 15:00
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Красівоє!
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01.06.2025 13:16 Ответить
Не вумнічай свіжо зареєстрований кацап, рашку ми розвалимо рано чи пізно
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01.06.2025 14:19 Ответить
шкода, що так швидко добили оупанта..
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01.06.2025 13:33 Ответить
Ногу-за-ногу... Это ему не 22-й!
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01.06.2025 13:45 Ответить
Я си тащу!!!
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01.06.2025 14:53 Ответить
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01.06.2025 15:00 Ответить
суки , живучие (((
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01.06.2025 15:11 Ответить
"Добити"-було зайве...Свинособака повинна довго конати..
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01.06.2025 15:45 Ответить
 
 