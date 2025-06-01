Воины Президентской бригады уничтожили российскую РЛС "Зоопарк-1" на Новопавловском направлении. ВИДЕО
На Новопавловском направлении бойцы Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана уничтожили российскую РЛС "Зоопарк-1".
Операторы выследили и нанесли несколько ударов дронами по скрытой российской РЛС, сообщает Цензор.НЕТ.
Радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы 1Л219 "Зоопарк-1" враг использует для контрбатарейной борьбы.
Станция точно вычисляет позиции артиллерии, минометов и даже ПВО во время стрельбы. Поэтому она очень опасна для наших бойцов на передовой. По информации из открытых источников, ориентировочная стоимость такой радиолокационной станции $24 000 000.
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-нєт?
-і я нє віжу.
...а он там єсть! Мало того, суслік унічтожен..."