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Воины Президентской бригады уничтожили российскую РЛС "Зоопарк-1" на Новопавловском направлении. ВИДЕО

На Новопавловском направлении бойцы Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана уничтожили российскую РЛС "Зоопарк-1".

Операторы выследили и нанесли несколько ударов дронами по скрытой российской РЛС, сообщает Цензор.НЕТ.

Радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы 1Л219 "Зоопарк-1" враг использует для контрбатарейной борьбы.

Станция точно вычисляет позиции артиллерии, минометов и даже ПВО во время стрельбы. Поэтому она очень опасна для наших бойцов на передовой. По информации из открытых источников, ориентировочная стоимость такой радиолокационной станции $24 000 000.

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армия РФ (19613) РЛС (80) уничтожение (7183)


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01.06.2025 12:23 Ответить
" ...відіш сусліка?
-нєт?
-і я нє віжу.
...а он там єсть! Мало того, суслік унічтожен..."
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01.06.2025 12:34 Ответить
 
 