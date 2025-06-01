УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9806 відвідувачів онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
664 5

Воїни Президентської бригади знищили російську РЛС "Зоопарк-1" на Новопавлівському напрямку. ВIДЕО

На Новопавлівському напрямку бійці Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана знищили російську РЛС "Зоопарк-1".

Оператори вистежили і завдали декількох ударів дронами по прихованій російській РЛС, повідомляє Цензор.НЕТ.

Радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби 1Л219 "Зоопарк-1" ворог використовує для контрбатарейної боротьби.

Станція точно вираховує позиції артилерії, мінометів та навіть ППО під час стрільби. Через це вона є дуже небезпечною для наших бійців на передовій. За інформацією з відкритих джерел, орієнтовна вартість такої радіолокаційної станції $24 000 000.

Дивіться: Бійці 28 ОМБр знищили САУ "Гвоздика", гармати Д-30, склади з БК, автотранспорт, а також укриття росіян. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17764) РЛС (61) знищення (7496)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Виправте назву бригади.
показати весь коментар
01.06.2025 12:23 Відповісти
" ...відіш сусліка?
-нєт?
-і я нє віжу.
...а он там єсть! Мало того, суслік унічтожен..."
показати весь коментар
01.06.2025 12:34 Відповісти
пуй у хла, відєл?
нє відєл..
значить хло без пуя..

а якщо хло без пуя,
то навіщо кабаєвій пьєста?
показати весь коментар
01.06.2025 12:51 Відповісти
тварин з зоопарку кормити заборонено!
корм для них - інші тварини з зоопарку..
показати весь коментар
01.06.2025 12:48 Відповісти
Президентская бригада,куда там,а чем занята премьерская бригада,бригада главадмистратора,полк агента сивковича,отряд адвоката портнова и взвод мовного инспектора?
показати весь коментар
01.06.2025 13:08 Відповісти
 
 