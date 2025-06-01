Воїни Президентської бригади знищили російську РЛС "Зоопарк-1" на Новопавлівському напрямку. ВIДЕО
На Новопавлівському напрямку бійці Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана знищили російську РЛС "Зоопарк-1".
Оператори вистежили і завдали декількох ударів дронами по прихованій російській РЛС, повідомляє Цензор.НЕТ.
Радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби 1Л219 "Зоопарк-1" ворог використовує для контрбатарейної боротьби.
Станція точно вираховує позиції артилерії, мінометів та навіть ППО під час стрільби. Через це вона є дуже небезпечною для наших бійців на передовій. За інформацією з відкритих джерел, орієнтовна вартість такої радіолокаційної станції $24 000 000.
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-нєт?
-і я нє віжу.
...а он там єсть! Мало того, суслік унічтожен..."
нє відєл..
значить хло без пуя..
а якщо хло без пуя,
то навіщо кабаєвій пьєста?
корм для них - інші тварини з зоопарку..