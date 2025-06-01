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"Птахи Мадяра" ліквідували окупанта, який намагався сховатися під знищеним БТР. ВIДЕО
Бійці 414-ої окремої бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра" ліквідували окупанта, який намагався сховатися під знищеним БТР.
Двома дронами-камікадзе вдалося знищити російського загарбника, повідомляє Цензор.НЕТ.
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