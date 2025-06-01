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"Птахи Мадяра" ліквідували окупанта, який намагався сховатися під знищеним БТР. ВIДЕО

Бійці 414-ої окремої бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра" ліквідували окупанта, який намагався сховатися під знищеним БТР. 

Двома дронами-камікадзе вдалося знищити російського загарбника, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни Президентської бригади знищили російську РЛС "Зоопарк-1" на Новопавлівському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17764) ліквідація (4057)


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Топ коментарі
+4
Красівоє!
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01.06.2025 13:16
+1
ну все, вайну выиграли
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01.06.2025 13:26
+1
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01.06.2025 15:00
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Красівоє!
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01.06.2025 13:16 Відповісти
ну все, вайну выиграли
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01.06.2025 13:26 Відповісти
Не вумнічай свіжо зареєстрований кацап, рашку ми розвалимо рано чи пізно
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01.06.2025 14:19 Відповісти
твои слова , да богу в уши, но уже проходили, давно должны были пить каву в крыму, а пока сдано 25% территории и сдается каждый день- бойцы это только кого наловить смогли
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01.06.2025 14:38 Відповісти
шкода, що так швидко добили оупанта..
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01.06.2025 13:33 Відповісти
Ногу-за-ногу... Это ему не 22-й!
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01.06.2025 13:45 Відповісти
Я си тащу!!!
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01.06.2025 14:53 Відповісти
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01.06.2025 15:00 Відповісти
суки , живучие (((
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01.06.2025 15:11 Відповісти
"Добити"-було зайве...Свинособака повинна довго конати..
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01.06.2025 15:45 Відповісти
 
 