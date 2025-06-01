Сили оборони атакували РСЗВ БМ-21 "Град", зенітну установку, ББМ, вантажівку окупантів. ВIДЕО
Після точних ударів дронів прикордонників ворог втратив одразу кілька одиниць техніки та особовий склад на Краматорському напрямку.
Під приціл операторів бригади "Помста" потрапили: РСЗВ БМ-21 "Град", зенітна установка, бойовий броньований автомобіль, вантажівка та піхота противника, повідомляє Цензор.НЕТ.
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Bad Robot
показати весь коментар01.06.2025 15:13 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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