УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13627 відвідувачів онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
569 1

Сили оборони атакували РСЗВ БМ-21 "Град", зенітну установку, ББМ, вантажівку окупантів. ВIДЕО

Після точних ударів дронів прикордонників ворог втратив одразу кілька одиниць техніки та особовий склад на Краматорському напрямку.

Під приціл операторів бригади "Помста" потрапили: РСЗВ БМ-21 "Град", зенітна установка, бойовий броньований автомобіль, вантажівка та піхота противника, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дивіться: "Птахи Мадяра" ліквідували окупанта, який намагався сховатися під знищеним БТР. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17764) Держприкордонслужба ДПСУ (6122) знищення (7496)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
👍👍👍👍👍👍👍👍👍
показати весь коментар
01.06.2025 15:13 Відповісти
 
 