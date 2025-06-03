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Новини Фото Ухилення від мобілізації
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Фотопастка поблизу Словаччини: в Ужгороді затримано чотирьох військовозобов’язаних, - ДПСУ. ФОТО

На околиці Ужгорода прикордонники Чопського загону затримали чотирьох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути українсько-словацький кордон.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.

На Закарпатті затримали чотирьох чоловіків під час спроби втекти до ЄС

Як зазначається, рух групи правопорушників у бік кордону зафіксувала фотопастка. Наряд від відділу "Ужгород" оперативно вийшов на їхній слід і затримав чоловіків за пів кілометра від державного рубежу.

З’ясувалося, що усі затримані - жителі Рівненської області віком від 21 до 30 років. Вони працювали разом на будівництві в Ужгороді та зізналися у спробі виїхати до країн Євросоюзу у пошуках кращих умов життя.

Чоловіків доставили до прикордонного підрозділу для складання протоколів за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП - незаконний перетин або спроба незаконного перетину державного кордону. Подальше рішення у справі ухвалюватиме суд.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6128) Ужгород (343) ухилянти (988) Закарпатська область (2074) Ужгородський район (8)


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Топ коментарі
+10
Ніхто не втіче з цього кривавого цирка - Кралврал 95!
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03.06.2025 11:24 Відповісти
+8
Віськовозобов'язані це мусора,військові пенсіонери бугаї 45 річні, прокурори, держслужбовці! Цивільні особи нечим не зобов'язані державі а тим більше Потужному покидьку
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03.06.2025 11:25 Відповісти
+4
І в штанах ненормально. І в стрінгах. І в труселях. І навіть без трусів. Все ненормально саме з цими поцами. Вони мені огидні.
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03.06.2025 11:31 Відповісти
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а в штанах норм?
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03.06.2025 11:28 Відповісти
І в штанах ненормально. І в стрінгах. І в труселях. І навіть без трусів. Все ненормально саме з цими поцами. Вони мені огидні.
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03.06.2025 11:31 Відповісти
Як погода у Хранції? Краще, ніж тут?
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03.06.2025 12:09 Відповісти
Тобі рота перекосячило? Букву Ф всрався висовляти?
Може тобі Цезарі та Міражі з Франції не під носа, тупе одоробло?
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03.06.2025 12:10 Відповісти
Пельку стули, хранцуженка райцентрівська без ніщебродства. З'.....їбалися, трусячись за свою шкуру, то посидьте тихенько, більшого ніхто не просить.
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03.06.2025 12:16 Відповісти
А що це тебе так попердолило, Кірюша? Це ти закрив свою пельку , щоб не смерділо гнилим лівером.
Я до тебе зверталася, одоробло? Чи тобі сраку рве, коли бачиш французький прапор? Сиди тихо на дупі, щоб не було запалення сфінктеру.
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03.06.2025 12:18 Відповісти
🖕
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03.06.2025 13:03 Відповісти
огидна тварино, а ти яким боком до того всього? крім лайна з тебе нічого не виділяється.
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03.06.2025 13:01 Відповісти
Поц, заспокойся й не смикайся як навіжений. Сиди тихо на дупі та друкуй свої коменти.

Щодо лайна, то ти не сереш і не сциш? Мухи з тебе виносять?
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03.06.2025 13:04 Відповісти
огидне, поц це твої два батька,
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03.06.2025 13:11 Відповісти
Огидна твоя мати, яка псам давала.
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03.06.2025 13:12 Відповісти
от так і спалалась огидна тварина болотна,
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03.06.2025 13:17 Відповісти
Ти тупеньке, ти навіть комента не можеш написати нормального, ніщебродіна заздрісна.
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03.06.2025 13:19 Відповісти
кацапка огидна, всі й так знають, що ти ніщебродіна заздрісна, твої два батька не дадуть збрехати.
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03.06.2025 13:22 Відповісти
Ти розкажи, нішеброд з немитою сракою, село небрите, про свою матір, що псам давала.
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03.06.2025 13:24 Відповісти
Чи не ти їх виробляєш? Де в корови вим'я - спереду чи ззаду?
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03.06.2025 13:09 Відповісти
ти на себе дивилось, ти саме огидне.
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03.06.2025 12:47 Відповісти
тварино огидна, ти не можеш нікого нікуди послати, бо ти на ньому сидиш.
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03.06.2025 13:16 Відповісти
А ти не сидиш. Ти ж імпотент з повислою сосискою.
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03.06.2025 13:17 Відповісти
кацапка огидна, це ваше болотне скрепне сидіти на чомусь, рузге традиції.
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03.06.2025 13:21 Відповісти
закрив пащеку, ніщеброд тупений.
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03.06.2025 13:23 Відповісти
Ніхто не втіче з цього кривавого цирка - Кралврал 95!
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03.06.2025 11:24 Відповісти
добовий кугуте, випорожнився?
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03.06.2025 11:34 Відповісти
За квартал голосували 75% наріду.Хто попереджав чим закінчиться-мудрий нарід таких називав шоколадними порохоботами.Я не розумію що тепер мудрому(насправді ні)))) наріду не подобається?
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03.06.2025 11:52 Відповісти
І порохоботи піщли добровольцями ще в 2022, всі кого я знаю. Натомість зебіли зараз вплав штурмують Тису.
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03.06.2025 12:00 Відповісти
Саме так.Був в АТО,коли тупе стадо вибрало зе,зарікався більше йти в армію.Але 24.02.22. був під воєнкоматом.Потім Лисичанськ,околиці Авдіївки,кордон з Бєлгородом,Купянське лісництво...А тепер в інтернеті диванна сволота разом з кацапами скиглить про про людоловів і тцк.Не розумію чого?При Порошенку ухилянтів було не менше,але їх ніхто не ловив.Ухилянти вибрали подібного собі.
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03.06.2025 12:19 Відповісти
Віськовозобов'язані це мусора,військові пенсіонери бугаї 45 річні, прокурори, держслужбовці! Цивільні особи нечим не зобов'язані державі а тим більше Потужному покидьку
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03.06.2025 11:25 Відповісти
А ти знаєш, що військовий пенсіонер, 45 років, як ти кажеш, бугай, це відпрацьований матеріал? З мінусовим здоров'ям?
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03.06.2025 11:34 Відповісти
Після чого?
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03.06.2025 11:39 Відповісти
Зате роботяга за 55, зловлений мордатим ухилянтом з тцк, який навіть сорочку не служив, це саме те що треба на фронті.
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03.06.2025 11:42 Відповісти
ЗСУ складаються на 95% з мобілізованих цивільних.Тільки на відміну від цивільних які є сцикунами і покидьками у тих цивільних є совість,честь і мужність.
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03.06.2025 12:03 Відповісти
В миллионниках по горам?!
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03.06.2025 11:27 Відповісти
Толя, купіть глобус Словаччини, хоча спостереження й вірне, одразу бачу будівельників.
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03.06.2025 11:36 Відповісти
А собаку почему не закрасили?
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03.06.2025 11:34 Відповісти
Собака , то святе 🙁
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03.06.2025 11:44 Відповісти
а в шльопках ідуть, тому що шльопки не залишають слідів на контрольно-слідовій полосі?
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03.06.2025 11:43 Відповісти
А я людина добра. Аби я був в ТЦК, я б кожному ухилянту, особливо ;чьотким пацанчикам;, що картинки з серії ;жізнь волков; постять, пропонував би на вибір- або повістка, або тебе на камеру віслюк чи твій корєфан має. А відео продавав би збоченцям і на виручені кошти дрончики купляв би.
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03.06.2025 11:58 Відповісти
Ухилянти у формі піймали ухилянтів без форми
(© сказав Віденський СЗЧешник 😄)
А якщо серйозно то валять у промислових масштабах. Ціна «від самих прикордонників» - 10 тис. Якщо з логістикою - може сягати 15. А якщо хочеш «люкс» - щоб тебе сам пан генерал посадив до себе в авто і вивіз за кордон - то 18. "Keine Stress"
У нашій країні все, що не можна зробити за гроші, можна зробити за великі гроші....
Цей коментар - для вас, канторські, для ваших прихлебателів і диванних патріотів...
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03.06.2025 12:05 Відповісти
Від тепер вони вже військові
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03.06.2025 12:09 Відповісти
 
 