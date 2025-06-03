Фотопастка поблизу Словаччини: в Ужгороді затримано чотирьох військовозобов’язаних, - ДПСУ. ФОТО

На околиці Ужгорода прикордонники Чопського загону затримали чотирьох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути українсько-словацький кордон.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, рух групи правопорушників у бік кордону зафіксувала фотопастка. Наряд від відділу "Ужгород" оперативно вийшов на їхній слід і затримав чоловіків за пів кілометра від державного рубежу.

З’ясувалося, що усі затримані - жителі Рівненської області віком від 21 до 30 років. Вони працювали разом на будівництві в Ужгороді та зізналися у спробі виїхати до країн Євросоюзу у пошуках кращих умов життя.

Чоловіків доставили до прикордонного підрозділу для складання протоколів за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП - незаконний перетин або спроба незаконного перетину державного кордону. Подальше рішення у справі ухвалюватиме суд.

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