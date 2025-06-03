Фотопастка поблизу Словаччини: в Ужгороді затримано чотирьох військовозобов’язаних, - ДПСУ. ФОТО
На околиці Ужгорода прикордонники Чопського загону затримали чотирьох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути українсько-словацький кордон.
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, рух групи правопорушників у бік кордону зафіксувала фотопастка. Наряд від відділу "Ужгород" оперативно вийшов на їхній слід і затримав чоловіків за пів кілометра від державного рубежу.
З’ясувалося, що усі затримані - жителі Рівненської області віком від 21 до 30 років. Вони працювали разом на будівництві в Ужгороді та зізналися у спробі виїхати до країн Євросоюзу у пошуках кращих умов життя.
Чоловіків доставили до прикордонного підрозділу для складання протоколів за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП - незаконний перетин або спроба незаконного перетину державного кордону. Подальше рішення у справі ухвалюватиме суд.
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Може тобі Цезарі та Міражі з Франції не під носа, тупе одоробло?
Я до тебе зверталася, одоробло? Чи тобі сраку рве, коли бачиш французький прапор? Сиди тихо на дупі, щоб не було запалення сфінктеру.
Щодо лайна, то ти не сереш і не сциш? Мухи з тебе виносять?
(© сказав Віденський СЗЧешник 😄)
А якщо серйозно то валять у промислових масштабах. Ціна «від самих прикордонників» - 10 тис. Якщо з логістикою - може сягати 15. А якщо хочеш «люкс» - щоб тебе сам пан генерал посадив до себе в авто і вивіз за кордон - то 18. "Keine Stress"
У нашій країні все, що не можна зробити за гроші, можна зробити за великі гроші....
Цей коментар - для вас, канторські, для ваших прихлебателів і диванних патріотів...