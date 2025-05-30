Пытались незаконно пересечь границу с Приднестровьем: на Одесщине задержаны пятеро мужчин, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Недалеко от одного из населенных пунктов Подольского района Одесской области пограничники задержали пятерых мужчин, которые пытались нелегально пересечь приднестровский сегмент украинско-молдавской границы.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Для незаконного пересечения границы мужчины обратились к администратору телеграм-канала, который за 36 тысяч долларов США пообещал организовать беспрепятственный выезд в Молдову. В качестве задатка они перечислили 16 тысяч долларов на криптокошелек посредника. Доставкой людей до границы занимался сообщник администратора, который также координировал действия нарушителей дистанционно. Он уже задержан.

Во время обысков по месту жительства фигуранта и в его транспортных средствах правоохранители изъяли семь мобильных телефонов, три автомобиля и помповое ружье.

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42-летнему организатору объявлено подозрение по ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Его взяли под стражу с правом внесения залога в размере более 240 тысяч гривен.

В отношении пяти задержанных мужчин из Одесской, Днепропетровской и Киевской областей составлены административные протоколы за попытку незаконного пересечения государственной границы (ст. 204-1 КУоАП). Дела направлены в суд.





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