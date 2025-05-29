$4000 за перевод: в Сумской области на взятке задержали пограничника. ФОТОрепортаж

Начальник одного из пограничных подразделений требовал у подчиненного $4000 за перевод ближе к дому в связи с болезнью жены.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Операцию проводили сотрудники подразделения обеспечения внутренней и собственной безопасности ГПСУ во взаимодействии с ГБР и СБУ.

За что чиновник требовал взятку

Задержанный - начальник одного из пограничных подразделений. За содействие в переводе в другой пограничный отряд он требовал у подчиненного $4000. Изменить место службы военнослужащий намеревался из-за тяжелой болезни жены и необходимости быть ближе к семье. Руководитель согласился помочь, однако четко дал понять, что "спасибо" будет мало.

Взяточник действовал осторожно: деньги ему присылали двумя частями по почте, а получали их "доверенные лица". Впрочем, схема не сработала.

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Что грозит взяточнику

Чиновнику сообщено о подозрении, ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.