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$4000 за перевод: в Сумской области на взятке задержали пограничника. ФОТОрепортаж

Начальник одного из пограничных подразделений требовал у подчиненного $4000 за перевод ближе к дому в связи с болезнью жены.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Операцию проводили сотрудники подразделения обеспечения внутренней и собственной безопасности ГПСУ во взаимодействии с ГБР и СБУ.

За что чиновник требовал взятку

Задержанный - начальник одного из пограничных подразделений. За содействие в переводе в другой пограничный отряд он требовал у подчиненного $4000. Изменить место службы военнослужащий намеревался из-за тяжелой болезни жены и необходимости быть ближе к семье. Руководитель согласился помочь, однако четко дал понять, что "спасибо" будет мало.

Взяточник действовал осторожно: деньги ему присылали двумя частями по почте, а получали их "доверенные лица". Впрочем, схема не сработала.

Также смотрите: $50 тыс. за переправку группы уклонистов: задержан военный и его сообщник, - ГБР. ФОТО

Взятка за перевод
Взятка за перевод
Взятка за перевод
Взятка за перевод

Что грозит взяточнику

Чиновнику сообщено о подозрении, ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Автор: 

взятка (6177) Госпогранслужба (6558)


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Ця СХЕМА-заробітку, в кадровиків ДержПрикСлужби та МВС, ще з часів Коваля-Захарченка існує!! Усі знають і використовують її за розцінками кадровиків … Непереможна чи задовольняє їх керовнікиів???
Таке ж саме і в МОУ!!
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29.05.2025 11:53 Ответить
А когда будут боротся не с причиной, а следствием - тех кто пытается дать взятку садить будут, или как Татаров? Я знаю что многие сами хотят "решить вопрос", или с мобилизацией или с переводом, но не к больной жене и т.д.
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29.05.2025 11:54 Ответить
какой жадный..старыми брал....
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29.05.2025 12:05 Ответить
Так це вони в Україні старі, а в цілому світі і ці норм., це ще одно шахрайство в нашій державі.
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29.05.2025 12:32 Ответить
 
 