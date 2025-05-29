$4000 за переведення: на Сумщині на хабарі затримали прикордонника. ФОТОрепортаж

Начальник одного із прикордонних підрозділів вимагав у підлеглого $4000 за переведення ближче додому у зв'язку з хворобою дружини.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Операцію проводили співробітники підрозділу забезпечення внутрішньої та власної безпеки ДПСУ у взаємодії з ДБР та СБУ.

За що посадовець вимагав хабар

Затриманий – начальник одного із прикордонних підрозділів. За сприяння у переведенні до іншого прикордонного загону він вимагав у підлеглого $4000. Змінити місце служби військовослужбовець мав намір через тяжку хворобу дружини й необхідність бути ближче до родини. Керівник погодився допомогти, проте чітко дав зрозуміти, що "дякую" буде замало.

Хабарник діяв обережно: гроші йому надсилали двома частинами поштою, а отримували їх "довірені особи". Втім, схема не спрацювала.

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Що загрожує хабарнику

Посадовцю повідомлено про підозру, йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.