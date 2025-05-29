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Новини Фото Переведення військових у тил
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$4000 за переведення: на Сумщині на хабарі затримали прикордонника. ФОТОрепортаж

Начальник одного із прикордонних підрозділів вимагав у підлеглого $4000 за переведення ближче додому у зв'язку з хворобою дружини.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Операцію проводили співробітники підрозділу забезпечення внутрішньої та власної безпеки ДПСУ у взаємодії з ДБР та СБУ.

За що посадовець вимагав хабар

Затриманий – начальник одного із прикордонних підрозділів. За сприяння у переведенні до іншого прикордонного загону він вимагав у підлеглого $4000. Змінити місце служби військовослужбовець мав намір через тяжку хворобу дружини й необхідність бути ближче до родини. Керівник погодився допомогти, проте чітко дав зрозуміти, що "дякую" буде замало.

Хабарник діяв обережно: гроші йому надсилали двома частинами поштою, а отримували їх "довірені особи". Втім, схема не спрацювала.

Також дивіться: $50 тис. за переправлення групи ухилянтів: затримано військового та його спільника, - ДБР. ФОТО

Хабар за переведення
Хабар за переведення
Хабар за переведення
Хабар за переведення

Що загрожує хабарнику

Посадовцю повідомлено про підозру, йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Автор: 

хабар (4727) Держприкордонслужба ДПСУ (6116)


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Ця СХЕМА-заробітку, в кадровиків ДержПрикСлужби та МВС, ще з часів Коваля-Захарченка існує!! Усі знають і використовують її за розцінками кадровиків … Непереможна чи задовольняє їх керовнікиів???
Таке ж саме і в МОУ!!
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29.05.2025 11:53 Відповісти
А когда будут боротся не с причиной, а следствием - тех кто пытается дать взятку садить будут, или как Татаров? Я знаю что многие сами хотят "решить вопрос", или с мобилизацией или с переводом, но не к больной жене и т.д.
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29.05.2025 11:54 Відповісти
какой жадный..старыми брал....
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29.05.2025 12:05 Відповісти
 
 