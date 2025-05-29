$4000 за переведення: на Сумщині на хабарі затримали прикордонника. ФОТОрепортаж
Начальник одного із прикордонних підрозділів вимагав у підлеглого $4000 за переведення ближче додому у зв'язку з хворобою дружини.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.
Операцію проводили співробітники підрозділу забезпечення внутрішньої та власної безпеки ДПСУ у взаємодії з ДБР та СБУ.
За що посадовець вимагав хабар
Затриманий – начальник одного із прикордонних підрозділів. За сприяння у переведенні до іншого прикордонного загону він вимагав у підлеглого $4000. Змінити місце служби військовослужбовець мав намір через тяжку хворобу дружини й необхідність бути ближче до родини. Керівник погодився допомогти, проте чітко дав зрозуміти, що "дякую" буде замало.
Хабарник діяв обережно: гроші йому надсилали двома частинами поштою, а отримували їх "довірені особи". Втім, схема не спрацювала.
Що загрожує хабарнику
Посадовцю повідомлено про підозру, йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Будь ласка, зачекайте...
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