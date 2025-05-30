Намагалися незаконно перетнути кордон із Придністров’ям: на Одещині затримано п’ятьох чоловіків, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Неподалік одного з населених пунктів Подільського району Одещини прикордонники затримали п’ятьох чоловіків, які намагалися нелегально перетнути придністровський сегмент українсько-молдовського кордону.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, інформує Цензор.НЕТ.

Для незаконного перетину кордону чоловіки звернулися до адміністратора телеграм-каналу, який за 36 тисяч доларів США пообіцяв організувати безперешкодний виїзд до Молдови. В якості завдатку вони перерахували 16 тисяч доларів на криптогаманець посередника. Доставкою людей до кордону займався спільник адміністратора, який також координував дії порушників дистанційно. Його вже затримано.

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта та у його транспортних засобах правоохоронці вилучили сім мобільних телефонів, три автомобілі та помпову рушницю.

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42-річному організатору оголошено підозру за ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Його взяли під варту з правом внесення застави у розмірі понад 240 тисяч гривень.

Щодо п’яти затриманих чоловіків із Одеської, Дніпропетровської та Київської областей складено адміністративні протоколи за спробу незаконного перетину державного кордону (ст. 204-1 КУпАП). Справи скеровано до суду.





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