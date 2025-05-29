"Зелений кордон" через Придністров’я за $10 000: на Одещині викрито організатора переправлення чоловіків за кордон, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Прикордонники спільно з управлінням карного розшуку викрили 33-річного мешканця Одеської області, який організовував незаконний виїзд чоловіків мобілізаційного віку через "зелений кордон" до Придністров’я.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, зловмисник шукав клієнтів через особисті контакти та месенджери, обіцяючи "гарантований" виїзд за 6-10 тисяч доларів США залежно від маршруту. Його послугами скористалася одеситка, яка хотіла вивезти сина. Чоловік організував виїзд, домовившись про зустріч і отримавши 10 тисяч доларів.

Для транспортування до кордону він залучив місцевого водія, який не знав про незаконні наміри. Правоохоронці зупинили автівку неподалік від кордону та припинили спробу нелегального перетину.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти накопичили достатньо сил у Курській області, щоб здійснити спробу наступу на Сумщину, - Держприкордонслужба. ВIДЕО





Організатору повідомили про підозру за ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Йому обрано запобіжний захід - тримання під вартою з правом внесення застави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": $4000 за переведення: на Сумщині на хабарі затримали прикордонника. ФОТОрепортаж