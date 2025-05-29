"Зеленая граница" через Приднестровье за $10 000: в Одесской области разоблачен организатор переправки мужчин за границу, - ГПСУ. ФОТОрепортаж
Пограничники совместно с управлением уголовного розыска разоблачили 33-летнего жителя Одесской области, который организовывал незаконный выезд мужчин мобилизационного возраста через "зеленую границу" в Приднестровье.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, злоумышленник искал клиентов через личные контакты и мессенджеры, обещая "гарантированный" выезд за 6-10 тысяч долларов США в зависимости от маршрута. Его услугами воспользовалась одесситка, которая хотела вывезти сына. Мужчина организовал выезд, договорившись о встрече и получив 10 тысяч долларов.
Для транспортировки к границе он привлек местного водителя, который не знал о незаконных намерениях. Правоохранители остановили машину недалеко от границы и пресекли попытку нелегального пересечения.
Организатору сообщили о подозрении по ст. 332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Ему избрана мера пресечения - содержание под стражей с правом внесения залога.
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