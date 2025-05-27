Обещал переправить через границу за $18 200: во Львове задержан псевдополицейский, - ГПСУ. ФОТО

Во Львове и Сторожинце правоохранители разоблачили схему незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Организатор сделки, гражданин Украины, был задержан непосредственно во время передачи 18 200 долларов США, которые были переведены на криптокошелек.

Как сообщается, чтобы скрыть свою деятельность, мужчина использовал поддельный документ работника Нацполиции и обещал "помощь" в выезде за границу. В рамках статьи 208 УПК Украины он был задержан сотрудниками Главного отдела обеспечения внутренней и собственной безопасности "Запад" ГПСУ совместно со следователями и миграционной полицией Львовщины под процессуальным руководством Львовской специализированной прокуратуры в сфере обороны.

Кроме того, в Сторожинке Черновицкой области задержали сообщника задержанного, который дистанционно координировал работу преступной группы.

Задержанным уже сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины.

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