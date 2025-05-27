Обіцяв переправити через кордон за $18 200: у Львові затримано псевдополіцейського, - ДПСУ. ФОТО

У Львові та Сторожинці правоохоронці викрили схему незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Організатор оборудки, громадянин України, був затриманий безпосередньо під час передачі 18 200 доларів США, які були переказані на криптогаманець.

Як повідомляється, щоб приховати свою діяльність, чоловік використовував підроблений документ працівника Нацполіції та обіцяв "допомогу" у виїзді за кордон. У межах статті 208 КПК України його було затримано співробітниками Головного відділу забезпечення внутрішньої та власної безпеки "Захід" ДПСУ спільно зі слідчими та міграційною поліцією Львівщини під процесуальним керівництвом Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони.

Крім того, у Сторожинці Чернівецької області затримали спільника затриманого, який дистанційно координував роботу злочинної групи.

Затриманим вже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України.

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