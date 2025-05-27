Ворог активізувався на півночі Харківщини. Побільшало штурмів як у самому Вовчанську, так і на околицях міст, а також в інших населених пунктах, - бригада ДПСУ "Гарт"

На Вовчанському напрямку збільшилась кількість особового складу і техніки ворога, тривають постійні обстріли з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Армія TV розповів начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади Державної прикордонної служби "Гарт". Олександр Даниленко.

Військовий наголосив, що на цьому напрямку дуже багато ворожих дронів. Постійно намагаються заходити ДРГ. Українські захисники нищать техніку, особовий склад, технічні засоби противника. Дуже активно полюють за ворожим РЕБом.

"Засоби РЕБ вони встановлюють, де тільки можна. На дерево чіпляють, маскують буквально під шпаківні. На стовпи. Наші хлопці за ними також полюють. В тому числі щоби завадити ворогу і допомогти нашим. Щоби вони не заважали нашим "пташкам" працювати", - розповів начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади Державної прикордонної служби "Гарт", - бригада ДПСУ "Гарт".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог знову намагався перетнути держкордон у напрямку Строївки. Знищено техніку рашистів у Часовому Яру, - ОСУВ "Хортиця"