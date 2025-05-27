Враг активизировался на севере Харьковщины. Увеличилось количество штурмов как в самом Волчанске, так и на окраинах городов, а также в других населенных пунктах, - бригада ГПСУ "Гарт"

На Волчанском направлении увеличилось количество личного состава и техники врага, продолжаются постоянные обстрелы из артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Армия TV рассказал начальник группы взаимодействия со СМИ бригады Государственной пограничной службы "Гарт". Александр Даниленко.

Военный отметил, что на этом направлении очень много вражеских дронов. Постоянно пытаются заходить ДРГ. Украинские защитники уничтожают технику, личный состав, технические средства противника. Очень активно охотятся за вражеским РЭБом.

"Средства РЭБ они устанавливают, где только можно. На дерево цепляют, маскируют буквально под скворечники. На столбы. Наши ребята за ними также охотятся. В том числе чтобы помешать врагу и помочь нашим. Чтобы они не мешали нашим "птичкам" работать", - рассказал начальник группы взаимодействия со СМИ бригады Государственной пограничной службы "Гарт", - бригада ГПСУ "Гарт".

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