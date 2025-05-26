РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9620 посетителей онлайн
Новости Фото Разоблачение переправщиков уклонистов в Румынию
743 9

Переправлял мужчин за $5000: на Волыни задержан организатор, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Оперативники Волынского пограничного отряда разоблачили попытку организации незаконного пересечения государственной границы военнообязанными мужчинами.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

На Волыни раскрыли схему переправки мужчин за границу

На днях в Ковельском районе правоохранители задержали 33-летнего жителя Камень-Каширского района, который вез двух "клиентов" на Ривненщину. Там они планировали незаконно пересечь границу вне пунктов пропуска.

За свои услуги организатор схемы должен был получить денежное вознаграждение в размере 5000 долларов США с каждого мужчины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пытались незаконно пересечь границу с Молдовой: на Буковине с помощью дрона задержали двух уклонистов, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО

На Волыни раскрыли схему переправки мужчин за границу
На Волыни раскрыли схему переправки мужчин за границу
На Волыни раскрыли схему переправки мужчин за границу

Операцию провели совместно с работниками Управления миграционной полиции ГУНП в Волынской области, следователями Ковельского районного управления полиции при процессуальном руководстве Ковельской окружной прокуратуры и при поддержке отдела криминального анализа ГОРВ Волынского пограничного отряда.

В рамках уголовного производства проведены санкционированные обыски. Организатор схемы задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пограничники поразили орудия, точки запуска дронов, наблюдательные пункты и огневые позиции россиян. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6538) уклонисты (907)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
о!

я тільки хотів подякувати журналістам Цензора, що тримають нас в курсі ринкових цін...
показать весь комментарий
26.05.2025 17:43 Ответить
А що це за "мєлочь" рахують на останній картинці ? Виглядає наче це купюри номіналом в 20,10 і 1 грн. чи це я погано бачу. Ухилянт десь під церквою збирав гроші на втечу ?
показать весь комментарий
26.05.2025 17:56 Ответить
А хто Портнова переправляв, в ДПСУ вже розібралися?
показать весь комментарий
26.05.2025 18:04 Ответить
Та вот этот же
показать весь комментарий
26.05.2025 18:08 Ответить
Херня это всё. За небольшие деньги адвокат, зевая, докажет что вся вина "подсудимого" в том что он вез двух мужчин с Ковеля на Ровенщину. Вот за это и будет отвечать. А всё остальное воспаленные бредни обвинения.
показать весь комментарий
26.05.2025 18:11 Ответить
ПОДЕШЕВШАЛИ ПОСЛУГИ?
БУЛО Ж НАЧЕ ПО ПРАЙСАМ ЩО В ПРЕСІ ТА НА ТБ РЕГУЛЯРНО ПУБЛІКУЮТЬ ДО ДВАДЦЯТКИ,ЧИ ВУЙКО ІНТЕРНЕТУ ПРОСТО НЕ МАЄ,ЙОЙ КУПИВ БИ СТАРЛІНКА,
показать весь комментарий
26.05.2025 20:19 Ответить
 
 