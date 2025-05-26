Переправлял мужчин за $5000: на Волыни задержан организатор, - ГПСУ. ФОТОрепортаж
Оперативники Волынского пограничного отряда разоблачили попытку организации незаконного пересечения государственной границы военнообязанными мужчинами.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
На днях в Ковельском районе правоохранители задержали 33-летнего жителя Камень-Каширского района, который вез двух "клиентов" на Ривненщину. Там они планировали незаконно пересечь границу вне пунктов пропуска.
За свои услуги организатор схемы должен был получить денежное вознаграждение в размере 5000 долларов США с каждого мужчины.
Операцию провели совместно с работниками Управления миграционной полиции ГУНП в Волынской области, следователями Ковельского районного управления полиции при процессуальном руководстве Ковельской окружной прокуратуры и при поддержке отдела криминального анализа ГОРВ Волынского пограничного отряда.
В рамках уголовного производства проведены санкционированные обыски. Организатор схемы задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.
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я тільки хотів подякувати журналістам Цензора, що тримають нас в курсі ринкових цін...
БУЛО Ж НАЧЕ ПО ПРАЙСАМ ЩО В ПРЕСІ ТА НА ТБ РЕГУЛЯРНО ПУБЛІКУЮТЬ ДО ДВАДЦЯТКИ,ЧИ ВУЙКО ІНТЕРНЕТУ ПРОСТО НЕ МАЄ,ЙОЙ КУПИВ БИ СТАРЛІНКА,