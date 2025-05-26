Пытались незаконно пересечь границу с Молдовой: на Буковине с помощью дрона задержали двух уклонистов, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО
Прошлой ночью пограничный наряд Черновицкого отряда с помощью беспилотного летательного аппарата обнаружил движение двух неизвестных лиц в лесополосе на участке ответственности отдела "Кельменцы".
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
Нарушители пытались скрыться в густых зарослях и направились к украинско-молдавской границе. Однако благодаря действиям оператора дрона, который скорректировал маршрут поисковой группы, мужчин оперативно задержали.
Задержанными оказались жители Одесской и Запорожской областей, 1986 и 1995 годов рождения. Они признались в намерении незаконно пересечь государственную границу.
В отношении правонарушителей составлены административные материалы по статьям 202 и 204-1 КУоАП.
Топ комментарии
+13 Nika Vesela
показать весь комментарий26.05.2025 16:22 Ссылка
+11 Андрій Макогон
показать весь комментарий26.05.2025 16:26 Ссылка
+6 Дефіцит Потужності
показать весь комментарий26.05.2025 16:34 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Звірюки...
Пишіть вже як воно є «біглий раб».