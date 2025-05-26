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Пытались незаконно пересечь границу с Молдовой: на Буковине с помощью дрона задержали двух уклонистов, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО

Прошлой ночью пограничный наряд Черновицкого отряда с помощью беспилотного летательного аппарата обнаружил движение двух неизвестных лиц в лесополосе на участке ответственности отдела "Кельменцы".

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Нарушители пытались скрыться в густых зарослях и направились к украинско-молдавской границе. Однако благодаря действиям оператора дрона, который скорректировал маршрут поисковой группы, мужчин оперативно задержали.

Задержанными оказались жители Одесской и Запорожской областей, 1986 и 1995 годов рождения. Они признались в намерении незаконно пересечь государственную границу.

В отношении правонарушителей составлены административные материалы по статьям 202 и 204-1 КУоАП.

На Буковине задержали двух мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу с Молдовой

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Спецпакет" за $13 500: на Львовщине задержан перевозчик уклонистов, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Буковина (899) Госпогранслужба (6538) уклонисты (907) Львовская область (2924) Стрыйский район (18)


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Топ комментарии
+13
Слово «ухилянт» вже давно не образливе. Це я для авторів цієї шняги
Пишіть вже як воно є «біглий раб».
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26.05.2025 16:22
+11
Що ж це їм не подобається в країні мрій?
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26.05.2025 16:26
+6
Дивно, а з фронту постійні повідомлення що дронів не вистачає і прохання скинути хоча б копійчину на їх придбання.
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26.05.2025 16:34
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Намагались незаконно перетнути кордон з Молдовою

Звірюки...
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26.05.2025 16:21 Ответить
Слово «ухилянт» вже давно не образливе. Це я для авторів цієї шняги
Пишіть вже як воно є «біглий раб».
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26.05.2025 16:22 Ответить
Це при Союзі боялися, що люди подумають, а зараз всім на всіх пох
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26.05.2025 16:33 Ответить
І то правда. А корупціонер це як відзнака вищого гатунку, майже Герой труда.
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26.05.2025 16:42 Ответить
Це точно. Заголовок -вогонь. Намагався незаконно перетнути кордон-ухилянт і крапка. Блін,їм навіть статті шиють не про це.
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26.05.2025 16:33 Ответить
Марони !
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26.05.2025 16:36 Ответить
Ні, марони не підходить, бо це раби які себе звільнили, нехай і не остаточно.
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26.05.2025 16:40 Ответить
Що ж це їм не подобається в країні мрій?
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26.05.2025 16:26 Ответить
Якось з пістолетиком не зовсім безпечно так стояти...
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26.05.2025 16:33 Ответить
Дивно, а з фронту постійні повідомлення що дронів не вистачає і прохання скинути хоча б копійчину на їх придбання.
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26.05.2025 16:34 Ответить
Треба вміти орієнтуватися на плоскості.
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26.05.2025 16:35 Ответить
У ЗСУ проблеми з дронами є, у ДПСУ проблем з дронами немає...
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26.05.2025 17:11 Ответить
Потужно! кацапи вільно заходять на Сумщину і там нікому їх дронами ловити, а тут і навчені дроноводи і дрони з тепловими камерами...
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26.05.2025 17:14 Ответить
кляті ухилянти. Через них всі дрони на півдні та заході країни
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26.05.2025 17:27 Ответить
80% дописувачі форуму,гнилі і боягузливі ухилянтські пацюки. а от тут,анонімно,вони дуже агресивні розумні і сміливі..
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26.05.2025 17:49 Ответить
Не розумію, для чого чоловіку з Одещини їхати на Буковину, якщо можна переплисти Дунай. Румунія не підходить.?
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26.05.2025 17:52 Ответить
 
 