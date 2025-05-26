Пытались незаконно пересечь границу с Молдовой: на Буковине с помощью дрона задержали двух уклонистов, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО

Прошлой ночью пограничный наряд Черновицкого отряда с помощью беспилотного летательного аппарата обнаружил движение двух неизвестных лиц в лесополосе на участке ответственности отдела "Кельменцы".

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Нарушители пытались скрыться в густых зарослях и направились к украинско-молдавской границе. Однако благодаря действиям оператора дрона, который скорректировал маршрут поисковой группы, мужчин оперативно задержали.

Задержанными оказались жители Одесской и Запорожской областей, 1986 и 1995 годов рождения. Они признались в намерении незаконно пересечь государственную границу.

В отношении правонарушителей составлены административные материалы по статьям 202 и 204-1 КУоАП.

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