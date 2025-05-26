Намагались незаконно перетнути кордон з Молдовою: на Буковині за допомогою дрона затримали двох ухилянтів, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО
Минулої ночі прикордонний наряд Чернівецького загону за допомогою безпілотного літального апарата виявив рух двох невідомих осіб у лісосмузі на ділянці відповідальності відділу "Кельменці".
Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.
Порушники намагалися сховатися в густих заростях та попрямували до українсько-молдовського кордону. Однак завдяки діям оператора дрона, який скоригував маршрут пошукової групи, чоловіків оперативно затримали.
Затриманими виявилися мешканці Одеської та Запорізької областей, 1986 та 1995 років народження. Вони зізналися у намірі незаконно перетнути державний кордон.
Стосовно правопорушників складено адміністративні матеріали за статтями 202 та 204-1 КУпАП.
Топ коментарі
+13 Nika Vesela
показати весь коментар26.05.2025 16:22 Посилання
+11 Андрій Макогон
показати весь коментар26.05.2025 16:26 Посилання
+6 Дефіцит Потужності
показати весь коментар26.05.2025 16:34 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Звірюки...
Пишіть вже як воно є «біглий раб».
дрони на кордоні набагато прибутковиші