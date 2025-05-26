Намагались незаконно перетнути кордон з Молдовою: на Буковині за допомогою дрона затримали двох ухилянтів, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО

Минулої ночі прикордонний наряд Чернівецького загону за допомогою безпілотного літального апарата виявив рух двох невідомих осіб у лісосмузі на ділянці відповідальності відділу "Кельменці".

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Порушники намагалися сховатися в густих заростях та попрямували до українсько-молдовського кордону. Однак завдяки діям оператора дрона, який скоригував маршрут пошукової групи, чоловіків оперативно затримали.

Затриманими виявилися мешканці Одеської та Запорізької областей, 1986 та 1995 років народження. Вони зізналися у намірі незаконно перетнути державний кордон.

Стосовно правопорушників складено адміністративні матеріали за статтями 202 та 204-1 КУпАП.

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