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Намагались незаконно перетнути кордон з Молдовою: на Буковині за допомогою дрона затримали двох ухилянтів, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО

Минулої ночі прикордонний наряд Чернівецького загону за допомогою безпілотного літального апарата виявив рух двох невідомих осіб у лісосмузі на ділянці відповідальності відділу "Кельменці".

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Порушники намагалися сховатися в густих заростях та попрямували до українсько-молдовського кордону. Однак завдяки діям оператора дрона, який скоригував маршрут пошукової групи, чоловіків оперативно затримали.

Затриманими виявилися мешканці Одеської та Запорізької областей, 1986 та 1995 років народження. Вони зізналися у намірі незаконно перетнути державний кордон.

Стосовно правопорушників складено адміністративні матеріали за статтями 202 та 204-1 КУпАП.

На Буковині затримали двох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон з Молдовою

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Автор: 

Буковина (853) Держприкордонслужба ДПСУ (6096) ухилянти (972) Львівська область (2449) Стрийський район (18)


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Топ коментарі
+13
Слово «ухилянт» вже давно не образливе. Це я для авторів цієї шняги
Пишіть вже як воно є «біглий раб».
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26.05.2025 16:22
+11
Що ж це їм не подобається в країні мрій?
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26.05.2025 16:26
+6
Дивно, а з фронту постійні повідомлення що дронів не вистачає і прохання скинути хоча б копійчину на їх придбання.
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26.05.2025 16:34
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Намагались незаконно перетнути кордон з Молдовою

Звірюки...
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26.05.2025 16:21 Відповісти
Слово «ухилянт» вже давно не образливе. Це я для авторів цієї шняги
Пишіть вже як воно є «біглий раб».
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26.05.2025 16:22 Відповісти
Це при Союзі боялися, що люди подумають, а зараз всім на всіх пох
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26.05.2025 16:33 Відповісти
І то правда. А корупціонер це як відзнака вищого гатунку, майже Герой труда.
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26.05.2025 16:42 Відповісти
Це точно. Заголовок -вогонь. Намагався незаконно перетнути кордон-ухилянт і крапка. Блін,їм навіть статті шиють не про це.
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26.05.2025 16:33 Відповісти
Марони !
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26.05.2025 16:36 Відповісти
Ні, марони не підходить, бо це раби які себе звільнили, нехай і не остаточно.
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26.05.2025 16:40 Відповісти
Що ж це їм не подобається в країні мрій?
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26.05.2025 16:26 Відповісти
Якось з пістолетиком не зовсім безпечно так стояти...
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26.05.2025 16:33 Відповісти
Дивно, а з фронту постійні повідомлення що дронів не вистачає і прохання скинути хоча б копійчину на їх придбання.
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26.05.2025 16:34 Відповісти
не на часі ваш сарказм.
дрони на кордоні набагато прибутковиші
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26.05.2025 16:52 Відповісти
Треба вміти орієнтуватися на плоскості.
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26.05.2025 16:35 Відповісти
У ЗСУ проблеми з дронами є, у ДПСУ проблем з дронами немає...
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26.05.2025 17:11 Відповісти
Потужно! кацапи вільно заходять на Сумщину і там нікому їх дронами ловити, а тут і навчені дроноводи і дрони з тепловими камерами...
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26.05.2025 17:14 Відповісти
кляті ухилянти. Через них всі дрони на півдні та заході країни
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26.05.2025 17:27 Відповісти
80% дописувачі форуму,гнилі і боягузливі ухилянтські пацюки. а от тут,анонімно,вони дуже агресивні розумні і сміливі..
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26.05.2025 17:49 Відповісти
Не розумію, для чого чоловіку з Одещини їхати на Буковину, якщо можна переплисти Дунай. Румунія не підходить.?
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26.05.2025 17:52 Відповісти
 
 