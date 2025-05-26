"Спецпакет" за $13 500: на Львівщині затримано переправника ухилянтів, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Трускавці правоохоронці затримали 38-річного чоловіка, який організував канал незаконного переправлення громадян за межі України.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, зловмисник шукав клієнтів через особисті зв’язки, обіцяючи повний "сервіс" - від трансферу територією України до супроводу за кордон.

Вартість "послуги" становила $13 500. Незаконне переправлення здійснювалось поза пунктами пропуску у прикордонних районах Львівської та Закарпатської областей.

Організатора затримали під час передачі другої частини грошей - $800 - на околицях міста Стрий. Йому обрали запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави.

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Канал ліквідували співробітники оперативно-розшукового відділу 7-го прикордонного Карпатського загону спільно зі слідчими відділу поліції №2 Дрогобицького району, міграційною поліцією Львівщини та за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

Розслідування триває. Правоохоронці встановлюють інших учасників протиправної схеми.

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