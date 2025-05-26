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Новини Фото Викрили переправників ухилянтів
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"Спецпакет" за $13 500: на Львівщині затримано переправника ухилянтів, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Трускавці правоохоронці затримали 38-річного чоловіка, який організував канал незаконного переправлення громадян за межі України.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, зловмисник шукав клієнтів через особисті зв’язки, обіцяючи повний "сервіс" - від трансферу територією України до супроводу за кордон.

Вартість "послуги" становила $13 500. Незаконне переправлення здійснювалось поза пунктами пропуску у прикордонних районах Львівської та Закарпатської областей.

Організатора затримали під час передачі другої частини грошей - $800 - на околицях міста Стрий. Йому обрали запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави.

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У Трускавці затримали чоловіка, який організував незаконне переправлення українців за кордон. Вартість
У Трускавці затримали чоловіка, який організував незаконне переправлення українців за кордон. Вартість

Канал ліквідували співробітники оперативно-розшукового відділу 7-го прикордонного Карпатського загону спільно зі слідчими відділу поліції №2 Дрогобицького району, міграційною поліцією Львівщини та за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

Розслідування триває. Правоохоронці встановлюють інших учасників протиправної схеми.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6096) ухилянти (972) Львівська область (2449)


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У Трускавці там курорт, нафтуся, уххх, звідки там ухилянти. Наврядчи там ТЦК лютує. Туристичний бізнес всетаки
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26.05.2025 15:33 Відповісти
А як Андрюша Портнов кордон переходив? ДПСУ розкажи будь ласка.
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26.05.2025 15:33 Відповісти
Відпустять однозначно
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26.05.2025 15:38 Відповісти
 
 