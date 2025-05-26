УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11526 відвідувачів онлайн
Новини Фото Викрили переправників ухилянтів
760 6

Намагалась переправити чоловіка через кордон за $3000: на Одещині затримано жінку, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

В Одеській області співробітники внутрішньої та власної безпеки по Подільському прикордонному загону спільно з оперативниками затримали 47-річну жительку Одеси.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

В Одеській області затримали жінку за спробу переправити чоловіка через кордон
В Одеській області затримали жінку за спробу переправити чоловіка через кордон

Як зазначається, жінка намагалася незаконно переправити до Молдови мешканця Запоріжжя, домовившись з прикордонником за хабар у 3000 доларів.

Прикордонник одразу повідомив керівництво про пропозицію неправомірної вигоди. Затримання відбулося в одному з сіл Роздільнянського району під час передачі жінкою завдатку у 1500 доларів.

Під час обшуків оперативники вилучили транспортний засіб, мобільні телефони та готівку. Жінці повідомлено про підозру за ст. 332 та ст. 369 Кримінального кодексу України, а клієнту складено протокол про адміністративне правопорушення за ст. 204-1 КУпАП. Справу передано до суду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загинули від переохолодження під час спроби незаконно перетнути кордон: на Буковині знайдено тіла двох українців, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6096) Одеська область (3271) ухилянти (972)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Який зухвалий демпінг ринку переправлення.
показати весь коментар
26.05.2025 14:39 Відповісти
це були останні заощадження, тому асобєнно нєчєво било тєрять.
показати весь коментар
26.05.2025 14:50 Відповісти
Для прикордонників 3к то образа, а не сумма.
показати весь коментар
26.05.2025 14:47 Відповісти
Уже и малоимущие бегут!!😊🤪🤣🥳
показати весь коментар
26.05.2025 15:03 Відповісти
За демпінг?
показати весь коментар
26.05.2025 15:25 Відповісти
 
 