Намагалась переправити чоловіка через кордон за $3000: на Одещині затримано жінку, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

В Одеській області співробітники внутрішньої та власної безпеки по Подільському прикордонному загону спільно з оперативниками затримали 47-річну жительку Одеси.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.





Як зазначається, жінка намагалася незаконно переправити до Молдови мешканця Запоріжжя, домовившись з прикордонником за хабар у 3000 доларів.

Прикордонник одразу повідомив керівництво про пропозицію неправомірної вигоди. Затримання відбулося в одному з сіл Роздільнянського району під час передачі жінкою завдатку у 1500 доларів.

Під час обшуків оперативники вилучили транспортний засіб, мобільні телефони та готівку. Жінці повідомлено про підозру за ст. 332 та ст. 369 Кримінального кодексу України, а клієнту складено протокол про адміністративне правопорушення за ст. 204-1 КУпАП. Справу передано до суду.

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