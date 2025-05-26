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Пыталась переправить мужа через границу за $3000: в Одесской области задержана женщина, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

В Одесской области сотрудники внутренней и собственной безопасности по Подольскому пограничному отряду совместно с оперативниками задержали 47-летнюю жительницу Одессы.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

В Одесской области задержали женщину за попытку переправить мужчину через границу
В Одесской области задержали женщину за попытку переправить мужчину через границу

Как отмечается, женщина пыталась незаконно переправить в Молдову жителя Запорожья, договорившись с пограничником за взятку в 3000 долларов.

Пограничник сразу сообщил руководству о предложении неправомерной выгоды. Задержание произошло в одном из сел Раздельнянского района во время передачи женщиной задатка в 1500 долларов.

Во время обысков оперативники изъяли транспортное средство, мобильные телефоны и наличные деньги. Женщине сообщено о подозрении по ст. 332 и ст. 369 Уголовного кодекса Украины, а клиенту составлен протокол об административном правонарушении по ст. 204-1 КУоАП. Дело передано в суд.

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Автор: 

Госпогранслужба (6538) Одесская область (3621) уклонисты (902)


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Який зухвалий демпінг ринку переправлення.
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26.05.2025 14:39 Ответить
це були останні заощадження, тому асобєнно нєчєво било тєрять.
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26.05.2025 14:50 Ответить
Для прикордонників 3к то образа, а не сумма.
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26.05.2025 14:47 Ответить
Уже и малоимущие бегут!!😊🤪🤣🥳
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26.05.2025 15:03 Ответить
За демпінг?
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26.05.2025 15:25 Ответить
 
 