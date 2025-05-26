Пыталась переправить мужа через границу за $3000: в Одесской области задержана женщина, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

В Одесской области сотрудники внутренней и собственной безопасности по Подольскому пограничному отряду совместно с оперативниками задержали 47-летнюю жительницу Одессы.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.





Как отмечается, женщина пыталась незаконно переправить в Молдову жителя Запорожья, договорившись с пограничником за взятку в 3000 долларов.

Пограничник сразу сообщил руководству о предложении неправомерной выгоды. Задержание произошло в одном из сел Раздельнянского района во время передачи женщиной задатка в 1500 долларов.

Во время обысков оперативники изъяли транспортное средство, мобильные телефоны и наличные деньги. Женщине сообщено о подозрении по ст. 332 и ст. 369 Уголовного кодекса Украины, а клиенту составлен протокол об административном правонарушении по ст. 204-1 КУоАП. Дело передано в суд.

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