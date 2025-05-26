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Погибли от переохлаждения при попытке незаконно пересечь границу: на Буковине найдены тела двух украинцев, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Пограничный патруль Черновицкого пограничного отряда во время мониторинга горного участка государственной границы в отделе "Шибены" обнаружил тела двух мужчин без признаков жизни.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

На Буковине погибли двое украинцев, которые пытались пересечь границу

Судебно-медицинская экспертиза установила, что оба погибли в результате переохлаждения. Один из погибших - житель Львовской области 1994 года рождения, а другой - житель Донецкой области 1992 года рождения. По предварительным данным, второй мужчина, вероятно, пытался незаконно пересечь границу.

При первичном осмотре тел следов насильственной смерти не обнаружили. Сейчас продолжаются необходимые экспертизы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За €8000 через Закарпатье в ЕС: на Волыни разоблачена схема незаконной переправки уклонистов, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

На Буковине погибли двое украинцев, которые пытались пересечь границу
На Буковине погибли двое украинцев, которые пытались пересечь границу

Пограничники в очередной раз подчеркивают: попытки незаконного пересечения границы особенно опасны в сложных погодных условиях. На горных участках границы высокий риск переохлаждения из-за низкой температуры, влажности и сильного ветра.

Как отмечается, за последние три года на западной границе Украины зафиксировано более 60 случаев обнаружения тел погибших мужчин, которые пытались пересечь границу вне пунктов пропуска.

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Автор: 

Буковина (901) Госпогранслужба (6551) переохлаждение (20) уклонисты (915) Львовская область (2929) Стрыйский район (19)


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Топ комментарии
+11
Втікають від казкової країни мрій Зеленського. Термобілизну можуть купити думаючі, а це ті, що проголосували за свою смерть, думати не можуть. Вони не змогли навіть дати оцінку тій пропаганді, яка по її наслідку погнала їх в такі ліси, щоб спасти своє життя. А як бути решті? Це ж ви всі 73% зробили всіх разом. Хтось голосував за російську мову, хтось за 4 штуки баксів, хтось за доступні як ліки наркотики, бо легкі наркотики вживає більша частина молоді, а хтось чекав безкоштовний смартофон. А виявилося, що Зе і його барижна команді обдурили всіх.
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26.05.2025 12:34
+10
безглуздий, ганебний кінець какаразніц-приколістів..
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26.05.2025 12:27
+6
якби ці трупи могли розмовляти, то після такОї своєї пригоди, вони би категорично з вами не погодилися.. бо натепер вони точно навряд-чи комусь потрібні і навіть "подачки 600 гривень" не отримають і, тим більше, почесті.. та нічого вже не повернути - безглуздий, ганебний кінець какаразніц-приколістів..
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26.05.2025 12:49
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Не сложился турпоход...
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26.05.2025 12:22 Ответить
Зато перед ганебною смертю,ці два голубки напевно ''кохались''щоб зігрітися(один чомусь повністю голий)
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26.05.2025 13:20 Ответить
Дуже часто знаходять замерзлих людей з розірваною одежою, Якщо це жінки, то спочатку це навіть дуєе схоже на наслідки згвалтування...Але це наслідки зміни фізіологічних процесів у організмі людини в останній стадіі під час замерзання. Перед смепртью у людини просто ,,горить шкіра"і ій здається що ій нестерпно спекотно, і вона починає сама просто зривати з себе одежу.....
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26.05.2025 13:52 Ответить
Гематомы сам себе нанёс? Труп на первом фото лежит очень давно. Видел много замёрзших-ни одного раздетого. На терминальной стадии холода уже не ощущаешь, но это когда человек уже засыпает навсегда. Явная физическая активность в таком состоянии маловероятна.
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26.05.2025 14:00 Ответить
А с чеого вы взяли что это гематомы а не послесмертные процессы изменения цвета кожи и трупного гниения? А то что вы не видели ни одного замерзшего раздетым, совсем не означает что их быть не может. У медиков есть такой термин- парадоксальное раздевание. (почитайте сами в интернете если интересно поподробнее) Замерзая, люди могут срывать с себя одежду как раз из-за парадоксального раздевания - явления, при котором они ощущают жар при гипотермии. Это связано с периферической вазодилацией (расширением кровеносных сосудов) и понижением кровяного давления, что приводит к ошибочному ощущению тепла, и это также происходит из-за нарушения работы центра терморегуляции в мозге. Т.Е. расслабление сосудов после их длительного сжатия приводит к притоку горячей крови к коже, создавая иллюзию жары. В состоянии дезориентации и паники люди начинают раздеваться, что только ускоряет потерю тепла. В крминалистике таких случаев описано довольно много.....
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26.05.2025 17:12 Ответить
а в ЗСУ одягли б добре - не замерзли дуримари

вони вже вмерли коли злякались мобілізації

.
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26.05.2025 13:21 Ответить
Орки намагаються відбілити свого *****, який взяв в заручники не тільки свій оркостан та Україну, а ще і Європу.
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26.05.2025 15:29 Ответить
безглуздий, ганебний кінець какаразніц-приколістів..
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26.05.2025 12:27 Ответить
Подохнути в лісі бо ти тупий імбіцил який не знає як загуглити прогноз погоди і тому йде в чи не найважливіший похід свого нікчемного життя в одній вітровці - звісно, набагато почесніше.
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26.05.2025 12:38 Ответить
якби ці трупи могли розмовляти, то після такОї своєї пригоди, вони би категорично з вами не погодилися.. бо натепер вони точно навряд-чи комусь потрібні і навіть "подачки 600 гривень" не отримають і, тим більше, почесті.. та нічого вже не повернути - безглуздий, ганебний кінець какаразніц-приколістів..
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26.05.2025 12:49 Ответить
.омік прикольний,
який МІНІМАЛЬНИЙ розмір пенсії встановлений для осіб, які мають статус "особа з інваліднстю внаслідок війни"?
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26.05.2025 15:33 Ответить
а слабо купить грелки, и термобелье ?
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26.05.2025 12:28 Ответить
дорого.
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26.05.2025 12:31 Ответить
Так там два дебіли... Хоч-би поцікавилися погодними умовами в горах... Вони, наче на прогулянку одягнуті, до міського парку... Перший, взагалі - без штанів, і босий... Є хороше прислів"я: "На світі "ошпарених" набагато менше, ніж обморожених...". Бо, коли тобі жарко - ти можеш роздягтися, а от коли холодно - то й надягти нічого...
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26.05.2025 13:37 Ответить
навіть якби вони і поцікавились, то все одно хєр би це їм допомогло.
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26.05.2025 14:33 Ответить
Якщо написано на верху загинути ,то ів хаті найде тебе
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26.05.2025 13:04 Ответить
Або запальничку. Кругом ліс - є чим зігрітись.
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26.05.2025 19:19 Ответить
Ровесники. Може, навіть і кохання було...
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26.05.2025 12:31 Ответить
.. судячі ..що на фото один без штанців... кохання було дуже палке....))) То їм жаркувато було... що роздягнулися...))) А так.. закономірний кінець двох дебілів...
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26.05.2025 13:05 Ответить
Так один чомусь голий,напевно ''кохались''щоб зігрітися😃
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26.05.2025 13:19 Ответить
Втікають від казкової країни мрій Зеленського. Термобілизну можуть купити думаючі, а це ті, що проголосували за свою смерть, думати не можуть. Вони не змогли навіть дати оцінку тій пропаганді, яка по її наслідку погнала їх в такі ліси, щоб спасти своє життя. А як бути решті? Це ж ви всі 73% зробили всіх разом. Хтось голосував за російську мову, хтось за 4 штуки баксів, хтось за доступні як ліки наркотики, бо легкі наркотики вживає більша частина молоді, а хтось чекав безкоштовний смартофон. А виявилося, що Зе і його барижна команді обдурили всіх.
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26.05.2025 12:34 Ответить
Фактов нет, что они пытались куда-то убежать. Нам так информацию подали. Результатов вскрытия нам не покажут.
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26.05.2025 14:14 Ответить
"Мітрофанушкі" не можуть зрозуміти того, що ухилянти штурмуюють Тису (та інше)
із-за страху перед орками, яку вбивають (навіть полонених) і калічать.
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26.05.2025 15:55 Ответить
Електорат Гундосого. Вибрали нікчему, а самі за красивим життям за кордон. Не хочуть боронити країну, як і вся кварталівська під@р..я.
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26.05.2025 12:51 Ответить
Не ображайте собак.
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26.05.2025 13:43 Ответить
Ох, як же деякі істоти радіють від цієї новини… навіть від смерті кацапів-окупантів так не радіють…
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26.05.2025 13:43 Ответить
И тупой юмор по поводу покойного "без штанов". Знаю одну общность людей, у которых то же всё сводится к теме ж.пы.
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26.05.2025 14:04 Ответить
ти шо. "Україна не Росія"
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26.05.2025 14:31 Ответить
а где же у бамбаского мальчіка трусікі?
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26.05.2025 14:10 Ответить
Цікаво , а хто зняв з нього штани , взуття , труси ? Сам ? Щоб замерзнути ?
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26.05.2025 14:38 Ответить
Щось підказує , що їх туди вже мертвими привезли … з найближчого тцк.
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26.05.2025 14:40 Ответить
Тепер у прикордонних областях будь які трупи можна викидать де хочеш і тобі за це нічого не буде. А як пощастить - ще й премію випишуть.
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26.05.2025 16:07 Ответить
А окрема категорія населення це ще і підтримає та буде насміхатися і аплодувати. Шарікови блд …
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26.05.2025 17:42 Ответить
 
 