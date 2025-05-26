Погибли от переохлаждения при попытке незаконно пересечь границу: на Буковине найдены тела двух украинцев, - ГПСУ. ФОТОрепортаж
Пограничный патруль Черновицкого пограничного отряда во время мониторинга горного участка государственной границы в отделе "Шибены" обнаружил тела двух мужчин без признаков жизни.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
Судебно-медицинская экспертиза установила, что оба погибли в результате переохлаждения. Один из погибших - житель Львовской области 1994 года рождения, а другой - житель Донецкой области 1992 года рождения. По предварительным данным, второй мужчина, вероятно, пытался незаконно пересечь границу.
При первичном осмотре тел следов насильственной смерти не обнаружили. Сейчас продолжаются необходимые экспертизы.
Пограничники в очередной раз подчеркивают: попытки незаконного пересечения границы особенно опасны в сложных погодных условиях. На горных участках границы высокий риск переохлаждения из-за низкой температуры, влажности и сильного ветра.
Как отмечается, за последние три года на западной границе Украины зафиксировано более 60 случаев обнаружения тел погибших мужчин, которые пытались пересечь границу вне пунктов пропуска.
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вони вже вмерли коли злякались мобілізації
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який МІНІМАЛЬНИЙ розмір пенсії встановлений для осіб, які мають статус "особа з інваліднстю внаслідок війни"?
із-за страху перед орками, яку вбивають (навіть полонених) і калічать.