За €8000 через Закарпатье в ЕС: на Волыни раскрыта схема незаконной переправки уклонистов, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Пограничники совместно с правоохранителями разоблачили схему незаконной переправки мужчин призывного возраста за пределы Украины.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, информирует Цензор.НЕТ.





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Как отмечается, организаторы через соцсети искали желающих выехать за границу и за денежное вознаграждение обеспечивали пересечение государственной границы вне пунктов пропуска в Закарпатской области.

К противоправной деятельности был привлечен 46-летний мужчина, который за 1700 долларов США транспортировал клиентов до границы. 19 мая в Волынской области правоохранители остановили автомобиль, в котором водитель вез двух мужчин призывного возраста. По данным следствия, каждый из них заплатил по 8000 евро за "путешествие".

Перевозчику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины - содействие незаконной переправке лиц через государственную границу из корыстных побуждений. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.





Правоохранители устанавливают других лиц, причастных к организации схемы. Мероприятия по разоблачению проводились во взаимодействии с УСБУ в Волынской области, ДСР Нацполиции, следователями Ковельского райуправления полиции под процессуальным руководством Ковельской окружной прокуратуры.

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