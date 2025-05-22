РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10140 посетителей онлайн
Новости Фото Уклонение от мобилизации
914 5

За €8000 через Закарпатье в ЕС: на Волыни раскрыта схема незаконной переправки уклонистов, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Пограничники совместно с правоохранителями разоблачили схему незаконной переправки мужчин призывного возраста за пределы Украины.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, информирует Цензор.НЕТ.

На Волыни раскрыли схему выезда уклонистов через Закарпатье за 8000 евро
На Волыни раскрыли схему выезда уклонистов через Закарпатье за 8000 евро

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пограничники отрицают взлом тысяч камер на границе с ЕС российскими хакерами

Как отмечается, организаторы через соцсети искали желающих выехать за границу и за денежное вознаграждение обеспечивали пересечение государственной границы вне пунктов пропуска в Закарпатской области.

К противоправной деятельности был привлечен 46-летний мужчина, который за 1700 долларов США транспортировал клиентов до границы. 19 мая в Волынской области правоохранители остановили автомобиль, в котором водитель вез двух мужчин призывного возраста. По данным следствия, каждый из них заплатил по 8000 евро за "путешествие".

Перевозчику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины - содействие незаконной переправке лиц через государственную границу из корыстных побуждений. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

На Волыни раскрыли схему выезда уклонистов через Закарпатье за 8000 евро
На Волыни раскрыли схему выезда уклонистов через Закарпатье за 8000 евро

Правоохранители устанавливают других лиц, причастных к организации схемы. Мероприятия по разоблачению проводились во взаимодействии с УСБУ в Волынской области, ДСР Нацполиции, следователями Ковельского райуправления полиции под процессуальным руководством Ковельской окружной прокуратуры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пытались подкупить пограничников для выезда за границу: разоблачены мужчины в трех областях. ФОТОрепортаж

Автор: 

Госпогранслужба (6538) уклонисты (907) Волынская область (1002)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
викрито схему незаконного переправлення ухилянтів Джерело: https://censor.net/ua/p3553772 цікаво, а є схема законного переправлення ухилянтів?))
показать весь комментарий
22.05.2025 18:03 Ответить
Вытрясти у этих тварей всю "заработанную" ими валюту, на них накупить FPV-дроны для ВСУ, а их направить на огневую позицию вместо тех "уклонистов," окопы копать и туалеты чистить..
показать весь комментарий
22.05.2025 18:11 Ответить
ніт, туалети будуть чистити ті, хто розмінував Чонгар, розповідав про шашлики

окопи рити будуть ті, хто робить браковані міни та купляє яйця по 17

на вогневій позиції будуть ті, хто втік з прифронтових міст за тиждень до нападу
показать весь комментарий
22.05.2025 18:17 Ответить
Я нач смены говорил:
Да, в бытовке, на столе, лежала конфета. Вот за это и будем отвечать. А пьянка - это ваши фантазии.
Шо мы имеем? На Волыни (которая граничит с заминированной Беларусью бахнули авто. В котором сидели военнообязанные (до 6-десяти лет) мужики. В авто при обыске??? обнаружили пачку баксов. Вот за это мужики и будут отвечать. Всё остальное недоказуемые бредни, я извиняюсь, пограничников.
Ты у меня, на раёне, будешь бабло рубить?
Ага, волыняки окно в Закарпатье открыли. Там своих нет?
Если правда оно, то только диспетчер вёз клиентов
показать весь комментарий
22.05.2025 19:14 Ответить
І знову фотки з молодими красивими хлопцями з написами на жилетах "СБУ" "Прокуратура" "поліція". А в армії четвертий рік служать пійсятілєтні діди і каліки (причому часто в одном обличчі). Майже по (кацапській) класиці - страна рабов, страна господ... (((
показать весь комментарий
22.05.2025 21:35 Ответить
 
 