За €8000 через Закарпатье в ЕС: на Волыни раскрыта схема незаконной переправки уклонистов, - ГПСУ. ФОТОрепортаж
Пограничники совместно с правоохранителями разоблачили схему незаконной переправки мужчин призывного возраста за пределы Украины.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, организаторы через соцсети искали желающих выехать за границу и за денежное вознаграждение обеспечивали пересечение государственной границы вне пунктов пропуска в Закарпатской области.
К противоправной деятельности был привлечен 46-летний мужчина, который за 1700 долларов США транспортировал клиентов до границы. 19 мая в Волынской области правоохранители остановили автомобиль, в котором водитель вез двух мужчин призывного возраста. По данным следствия, каждый из них заплатил по 8000 евро за "путешествие".
Перевозчику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины - содействие незаконной переправке лиц через государственную границу из корыстных побуждений. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Правоохранители устанавливают других лиц, причастных к организации схемы. Мероприятия по разоблачению проводились во взаимодействии с УСБУ в Волынской области, ДСР Нацполиции, следователями Ковельского райуправления полиции под процессуальным руководством Ковельской окружной прокуратуры.
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окопи рити будуть ті, хто робить браковані міни та купляє яйця по 17
на вогневій позиції будуть ті, хто втік з прифронтових міст за тиждень до нападу
Да, в бытовке, на столе, лежала конфета. Вот за это и будем отвечать. А пьянка - это ваши фантазии.
Шо мы имеем? На Волыни (которая граничит с заминированной Беларусью бахнули авто. В котором сидели военнообязанные (до 6-десяти лет) мужики. В авто при обыске??? обнаружили пачку баксов. Вот за это мужики и будут отвечать. Всё остальное недоказуемые бредни, я извиняюсь, пограничников.
Ты у меня, на раёне, будешь бабло рубить?
Ага, волыняки окно в Закарпатье открыли. Там своих нет?
Если правда оно, то только диспетчер вёз клиентов