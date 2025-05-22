Пытались подкупить пограничников для выезда за границу: разоблачены мужчины в трех областях. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Волыни, Закарпатье и Буковине правоохранители разоблачили мужчин, которые пытались договориться с пограничниками о беспрепятственном пересечении границы.

Об этом информирует Нацполиция, передает Цензор.НЕТ.

Так, в Волынской области двое жителей Ривненской области не желали проходить службу в армии, поэтому решили выехать в другое государство через официальный пункт пропуска "Устилуг", что на Волыни.

Для беспрепятственного пересечения государственной границы и избежания проверки документов они установили контакт с одним из пограничников и предложили ему взятку. За так называемый "зеленый коридор" обещали заплатить.

Полицейские задержали злоумышленников сразу после передачи пограничнику взятки - 8400 долларов.

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Подобный случай произошел на Закарпатье. Там оперативники Закарпатского управления ДВБ и следователи ГУНП в Закарпатской области установили 23-летнего жителя Полтавской области, который пытался дать взятку пограничнику.

Мужчина предложил военнослужащему 2000 долларов за беспрепятственный проезд для себя и своего товарища через территорию, где дежурят пограничные наряды. Так он планировал добраться до границы с Румынией и незаконно ее пересечь. Совместно с внутренней безопасностью ГПСУ задержали злоумышленника сразу после передачи обещанного вознаграждения.





Сбежать в соседнее государство решил и 37-летний житель Николаевщины. Для этого предложил работнику черновицкой пограничной службы 4000 долларов в обмен на информацию о порядке охраны границы и содействие ему в пересечении границы.

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Сразу после передачи части суммы мужчину задержали следователи полиции Буковины, оперативники Черновицкого управления ДВБ и их коллеги из ВВВБ Госпогранслужбы.

Сейчас всем фигурантам следователи полиции объявили о подозрении по ч. 3 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, двум жителям Ривненской области вручили подозрение еще и по ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.





