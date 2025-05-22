Намагалися підкупити прикордонників для виїзду за кордон: викрито чоловіків у трьох областях. ФОТОрепортаж

На Волині, Закарпатті та Буковині правоохоронці викрили чоловіків, які намагалися домовитися з прикордонниками про безперешкодний перетин кордону.

Про це інформує Нацполіція, передає Цензор.НЕТ.

Так, у Волинській області двоє мешканців Рівненської області не бажали проходити службу в армії, тож вирішили виїхати до іншої держави через офіційний пункт пропуску "Устилуг", що на Волині.

Для безперешкодного перетину державного кордону та уникнення перевірки документів вони встановили контакт з одним із прикордонників та запропонували йому хабаря. За так званий "зелений коридор" обіцяли заплатити.

Поліціянти затримали зловмисників одразу після передачі прикордоннику хабаря — 8400 доларів.

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Подібний випадок стався на Закарпатті. Там оперативники Закарпатського управління ДВБ та слідчі ГУНП в Закарпатській області встановили 23-річного мешканця Полтавської області, який намагався дати хабар прикордоннику.

Чоловік запропонував військовослужбовцю 2000 доларів за безперешкодний проїзд для себе та свого товариша через територію, де чергують прикордонні наряди. Так він планував дістатися до кордону з Румунією та незаконно його перетнути. Спільно з внутрішньою безпекою ДПСУ затримали зловмисника одразу після передачі обіцяної винагороди.





Втекти до сусідньої держави вирішив і 37-річний мешканець Миколаївщини. Для цього запропонував працівникові чернівецької прикордонної служби 4000 доларів в обмін на інформацію щодо порядку охорони кордону та сприяння йому в перетині кордону.

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Одразу після передачі частини суми чоловіка затримали слідчі поліції Буковини, оперативники Чернівецького управління ДВБ та їх колеги з ВВВБ Держприкордонної служби.

Наразі всім фігурантам слідчі поліції оголосили про підозру за ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Крім того, двом мешканцям Рівненщини вручили підозру ще й за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.





