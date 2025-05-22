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За €8000 через Закарпаття до ЄС: на Волині викрито схему незаконного переправлення ухилянтів, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Прикордонники спільно з правоохоронцями викрили схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку за межі України.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, інформує Цензор.НЕТ.

На Волині викрили схему виїзду ухилянтів через Закарпаття за 8000 євро
На Волині викрили схему виїзду ухилянтів через Закарпаття за 8000 євро

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Як зазначається, організатори через соцмережі шукали охочих виїхати за кордон та за грошову винагороду забезпечували перетин державного кордону поза пунктами пропуску в Закарпатській області.

До протиправної діяльності був залучений 46-річний чоловік, який за 1700 доларів США транспортував клієнтів до кордону. 19 травня у Волинській області правоохоронці зупинили автомобіль, у якому водій віз двох чоловіків призовного віку. За даними слідства, кожен з них заплатив по 8000 євро за "подорож".

Перевізнику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України - сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон з корисливих мотивів. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На Волині викрили схему виїзду ухилянтів через Закарпаття за 8000 євро
На Волині викрили схему виїзду ухилянтів через Закарпаття за 8000 євро

Правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до організації схеми. Заходи з викриття проводилися у взаємодії з УСБУ у Волинській області, ДСР Нацполіції, слідчими Ковельського райуправління поліції під процесуальним керівництвом Ковельської окружної прокуратури.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6096) ухилянти (972) Волинська область (870)


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викрито схему незаконного переправлення ухилянтів Джерело: https://censor.net/ua/p3553772 цікаво, а є схема законного переправлення ухилянтів?))
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22.05.2025 18:03 Відповісти
Вытрясти у этих тварей всю "заработанную" ими валюту, на них накупить FPV-дроны для ВСУ, а их направить на огневую позицию вместо тех "уклонистов," окопы копать и туалеты чистить..
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22.05.2025 18:11 Відповісти
ніт, туалети будуть чистити ті, хто розмінував Чонгар, розповідав про шашлики

окопи рити будуть ті, хто робить браковані міни та купляє яйця по 17

на вогневій позиції будуть ті, хто втік з прифронтових міст за тиждень до нападу
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22.05.2025 18:17 Відповісти
Я нач смены говорил:
Да, в бытовке, на столе, лежала конфета. Вот за это и будем отвечать. А пьянка - это ваши фантазии.
Шо мы имеем? На Волыни (которая граничит с заминированной Беларусью бахнули авто. В котором сидели военнообязанные (до 6-десяти лет) мужики. В авто при обыске??? обнаружили пачку баксов. Вот за это мужики и будут отвечать. Всё остальное недоказуемые бредни, я извиняюсь, пограничников.
Ты у меня, на раёне, будешь бабло рубить?
Ага, волыняки окно в Закарпатье открыли. Там своих нет?
Если правда оно, то только диспетчер вёз клиентов
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22.05.2025 19:14 Відповісти
І знову фотки з молодими красивими хлопцями з написами на жилетах "СБУ" "Прокуратура" "поліція". А в армії четвертий рік служать пійсятілєтні діди і каліки (причому часто в одном обличчі). Майже по (кацапській) класиці - страна рабов, страна господ... (((
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22.05.2025 21:35 Відповісти
 
 