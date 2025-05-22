За €8000 через Закарпаття до ЄС: на Волині викрито схему незаконного переправлення ухилянтів, - ДПСУ. ФОТОрепортаж
Прикордонники спільно з правоохоронцями викрили схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку за межі України.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, організатори через соцмережі шукали охочих виїхати за кордон та за грошову винагороду забезпечували перетин державного кордону поза пунктами пропуску в Закарпатській області.
До протиправної діяльності був залучений 46-річний чоловік, який за 1700 доларів США транспортував клієнтів до кордону. 19 травня у Волинській області правоохоронці зупинили автомобіль, у якому водій віз двох чоловіків призовного віку. За даними слідства, кожен з них заплатив по 8000 євро за "подорож".
Перевізнику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України - сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон з корисливих мотивів. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до організації схеми. Заходи з викриття проводилися у взаємодії з УСБУ у Волинській області, ДСР Нацполіції, слідчими Ковельського райуправління поліції під процесуальним керівництвом Ковельської окружної прокуратури.
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окопи рити будуть ті, хто робить браковані міни та купляє яйця по 17
на вогневій позиції будуть ті, хто втік з прифронтових міст за тиждень до нападу
Да, в бытовке, на столе, лежала конфета. Вот за это и будем отвечать. А пьянка - это ваши фантазии.
Шо мы имеем? На Волыни (которая граничит с заминированной Беларусью бахнули авто. В котором сидели военнообязанные (до 6-десяти лет) мужики. В авто при обыске??? обнаружили пачку баксов. Вот за это мужики и будут отвечать. Всё остальное недоказуемые бредни, я извиняюсь, пограничников.
Ты у меня, на раёне, будешь бабло рубить?
Ага, волыняки окно в Закарпатье открыли. Там своих нет?
Если правда оно, то только диспетчер вёз клиентов