За €8000 через Закарпаття до ЄС: на Волині викрито схему незаконного переправлення ухилянтів, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Прикордонники спільно з правоохоронцями викрили схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку за межі України.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, інформує Цензор.НЕТ.





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Як зазначається, організатори через соцмережі шукали охочих виїхати за кордон та за грошову винагороду забезпечували перетин державного кордону поза пунктами пропуску в Закарпатській області.

До протиправної діяльності був залучений 46-річний чоловік, який за 1700 доларів США транспортував клієнтів до кордону. 19 травня у Волинській області правоохоронці зупинили автомобіль, у якому водій віз двох чоловіків призовного віку. За даними слідства, кожен з них заплатив по 8000 євро за "подорож".

Перевізнику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України - сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон з корисливих мотивів. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.





Правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до організації схеми. Заходи з викриття проводилися у взаємодії з УСБУ у Волинській області, ДСР Нацполіції, слідчими Ковельського райуправління поліції під процесуальним керівництвом Ковельської окружної прокуратури.

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