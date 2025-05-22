Прикордонники заперечують злам тисяч камер на кордоні з ЄС російськими хакерами

У Державній прикордонній службі заперечили інформацію про злам інформаційних систем, до яких під'єднані системи відеоспостереження на кордоні, про що раніше повідомляли західні ЗМІ.

Про це наголосив речник ДПСУ Руслан Демченко, передає Суспільне.

Також до прикордонників не надходило інформації від колег суміжних країн про зламування камер на прикордонних переходах.

"Такої інформації нам не надходило від прикордонників суміжних країн, щоб вони мали якийсь вплив на їхні інформаційні системи, в тому числі ті, до яких, під'єднані системи відеоспостереження", – сказав Демченкоу коментарі виданню.

Він додав, що Держприкордонслужба, яка також має систему відеоспостереження на кордоні, теж не зафіксувала зламу систем. За його словами, це стосується і зеленої ділянки кордону, і пунктів пропуску.

За словами речника ДПСУ, відбувається постійна комунікація на рівні навіть прикордонних підрозділів України з прикордонними підрозділами на місцях суміжних країн.

"Якщо нам вдасться отримати від них якесь підтвердження, що дійсно був якийсь вплив, то ми обов'язково ділимося інформацією для того, щоб врахувати це в своїй службовій діяльності відносно захисту наших інформаційних систем. За необхідності, ми можемо також надати всю необхідну допомогу, якщо така буде запропонована на отримання від суміжних країн", – сказав Демченко.

Раніше The Guardian із посиланням на британську та європейську розвідки писав, що підрозділ російського ГРУ отримав доступ до камер відеоспостереження біля пунктів перетину кордону, військових об’єктів і залізничних станцій у ключових точках Європи.

Зокрема, Британія та союзники звинувачують ГРУ у зламі 10 тисяч камер на кордонах для зриву допомоги Україні.