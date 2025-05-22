ГРУ зламало прикордонні камери для зриву допомоги Україні, - The Guardian
Підрозділ російського ГРУ отримав доступ до камер відеоспостереження біля пунктів перетину кордону, військових об’єктів і залізничних станцій у ключових точках Європи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian із посиланням на британську та європейську розвідки.
Британія та союзники звинувачують ГРУ у зламі 10 тисяч камер на кордонах, біля військових об’єктів і вокзалів для стеження за допомогою Україні. Підрозділ 26165 ГРУ також звинувачують у надсиланні фішингових листів із порнографічним вмістом або фальшивою професійною інформацією, а також у використанні викрадених паролів для доступу до систем.
Стверджується, що цей підрозділ — також відомий як APT 28 або Fancy Bear - здійснює кібератаки проти державних і приватних організацій країн НАТО з 2022 року.
У своєму попередженні Національний центр кібербезпеки Великої Британії (NCSC), що є частиною Центру урядового зв'язку, закликав приватні компанії, які беруть участь у постачанні допомоги, "негайно вжити заходів для власного захисту".
"Окрім атак на логістичні компанії, військові з підрозділу 26165 імовірно використовували доступ до приватних камер у ключових місцях, таких як прикордонні переходи, військові об’єкти та залізничні станції, щоб відстежувати переміщення матеріалів до України. Зловмисники також використовували легальні муніципальні сервіси, зокрема камери дорожнього спостереження", — йдеться у попередженні.
За оцінками, зловмисники отримали доступ приблизно до 10 тисяч камер, розташованих біля військових об’єктів і залізничних станцій, щоб відстежувати переміщення вантажів до України. 80% з них перебувають на території України, ще 10% — у Румунії.
Зазначається, що 4% зламаних камер були розміщені у Польщі, 2,8% - в Угорщині, 1,7% - у Словаччині. Місця розташування решти камер не розкриваються. Злам давав змогу отримати скриншот зображення з камер, стверджують джерела.
Також були здійснені інші спроби збору конфіденційної інформації про постачання, зокрема розклади руху поїздів і вантажні документи.
"Щонайменше в одному випадку зловмисники намагалися використати телефонний фішинг, видаючи себе за IT-працівників, щоб отримати доступ до привілейованих облікових записів", - йдеться у повідомленні, яке підписали десять країн, зокрема США, Франція та Німеччина.
Далі у повідомленні зазначається: "Тематика фішингових листів була різноманітною — від професійних питань до дорослої тематики. Такі листи часто надсилалися з використанням зламаних акаунтів або безкоштовних поштових сервісів. Тексти зазвичай були написані мовою адресата й надсилалися цілеспрямовано одній особі".
"Ця кампанія російської військової розвідки становить серйозну загрозу для організацій, які беруть участь у доставці допомоги Україні. Велика Британія разом із партнерами прагне підвищити обізнаність про тактику, що використовується. Ми наполегливо закликаємо організації ознайомитися з описом загрози та рекомендаціями щодо захисту, наведеними у звіті", - заявив директор з операцій NCSC Пол Чічестер.
Серед запропонованих заходів: посилений моніторинг, багатофакторна автентифікація з надійними способами підтвердження, зокрема ключами доступу (passkeys), а також оперативне встановлення оновлень безпеки для усунення вразливостей.
Попередження було підготовлено у співпраці з розвідувальними службами США, Німеччини, Чехії, Польщі, Австралії, Канади, Данії, Естонії, Франції та Нідерландів.
Контррозвідники стверджують, що зусилля Росії зосереджені на з'ясуванні деталей військової допомоги Німеччини Києву: транспортних маршрутах постачання, а також координатах розміщення західних систем озброєння на території України, що захищається від російської військової агресії.
Інтерес спецслужб Росії до військової політики та стратегії Берліна, раніше орієнтований насамперед на стратегічні цілі, все більше переходить у практичну сферу.
"Для російської сторони вирішальну роль відіграє отримання інформації, яка дала б її збройним силам перевагу на полі бою", - йдеться в документі.
B MAD також попередили, що загроза диверсій російських спецслужб проти об'єктів бундесверу залишається серйозною.
Якщо раніше звинувачення у шпигунстві найчастіше висували розвідникам, які працювали під дипломатичним прикриттям, то тепер Росія перебудовує свою розвідувальну тактику, роблячи ставку на ******* технології та "виїзних агентів", які можуть легко переміщатися між містами та країнами.