УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9320 відвідувачів онлайн
Новини Кібератаки РФ
7 167 16

ГРУ зламало прикордонні камери для зриву допомоги Україні, - The Guardian

Кордон Польща

Підрозділ російського ГРУ отримав доступ до камер відеоспостереження біля пунктів перетину кордону, військових об’єктів і залізничних станцій у ключових точках Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  пише The Guardian із посиланням на британську та європейську розвідки.

Британія та союзники звинувачують ГРУ у зламі 10 тисяч камер на кордонах, біля військових об’єктів і вокзалів для стеження за допомогою Україні. Підрозділ 26165 ГРУ також звинувачують у надсиланні фішингових листів із порнографічним вмістом або фальшивою професійною інформацією, а також у використанні викрадених паролів для доступу до систем.

Стверджується, що цей підрозділ — також відомий як APT 28 або Fancy Bear - здійснює кібератаки проти державних і приватних організацій країн НАТО з 2022 року.

У своєму попередженні Національний центр кібербезпеки Великої Британії (NCSC), що є частиною Центру урядового зв'язку, закликав приватні компанії, які беруть участь у постачанні допомоги, "негайно вжити заходів для власного захисту".

"Окрім атак на логістичні компанії, військові з підрозділу 26165 імовірно використовували доступ до приватних камер у ключових місцях, таких як прикордонні переходи, військові об’єкти та залізничні станції, щоб відстежувати переміщення матеріалів до України. Зловмисники також використовували легальні муніципальні сервіси, зокрема камери дорожнього спостереження", — йдеться у попередженні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС Франції звинуватило російське ГРУ в кібератаках, зокрема під час виборів та Олімпіади

За оцінками, зловмисники отримали доступ приблизно до 10 тисяч камер, розташованих біля військових об’єктів і залізничних станцій, щоб відстежувати переміщення вантажів до України. 80% з них перебувають на території України, ще 10% — у Румунії.

Зазначається, що 4% зламаних камер були розміщені у Польщі, 2,8% - в Угорщині, 1,7% - у Словаччині. Місця розташування решти камер не розкриваються. Злам давав змогу отримати скриншот зображення з камер, стверджують джерела.

Також були здійснені інші спроби збору конфіденційної інформації про постачання, зокрема розклади руху поїздів і вантажні документи.

"Щонайменше в одному випадку зловмисники намагалися використати телефонний фішинг, видаючи себе за IT-працівників, щоб отримати доступ до привілейованих облікових записів", - йдеться у повідомленні, яке підписали десять країн, зокрема США, Франція та Німеччина.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща має справу з безпрецедентною спробою втручання РФ у президентські вибори, - віцепрем’єр країни Гавковський

Далі у повідомленні зазначається: "Тематика фішингових листів була різноманітною — від професійних питань до дорослої тематики. Такі листи часто надсилалися з використанням зламаних акаунтів або безкоштовних поштових сервісів. Тексти зазвичай були написані мовою адресата й надсилалися цілеспрямовано одній особі".

"Ця кампанія російської військової розвідки становить серйозну загрозу для організацій, які беруть участь у доставці допомоги Україні. Велика Британія разом із партнерами прагне підвищити обізнаність про тактику, що використовується. Ми наполегливо закликаємо організації ознайомитися з описом загрози та рекомендаціями щодо захисту, наведеними у звіті", - заявив директор з операцій NCSC Пол Чічестер.

Серед запропонованих заходів: посилений моніторинг, багатофакторна автентифікація з надійними способами підтвердження, зокрема ключами доступу (passkeys), а також оперативне встановлення оновлень безпеки для усунення вразливостей.

Попередження було підготовлено у співпраці з розвідувальними службами США, Німеччини, Чехії, Польщі, Австралії, Канади, Данії, Естонії, Франції та Нідерландів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Азербайджан звинуватив Росію в кібератаці на ЗМІ

Автор: 

ГРУ (91) кібератака (430)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Понакупляли дешевих китайськтх камер відеоспостереження, які ВСІ прошиті під можливості зовнішнього підключчення для спецслужб КНР, а тепер дивуються чому камери під контролем рашистів.
Бо Китай давно воює на боці пітьми.
показати весь коментар
22.05.2025 07:14 Відповісти
+12
Не розумію цей творчий порив по підключенню всього, що можна і не можна, до загальної мережі інтернет.
показати весь коментар
22.05.2025 06:55 Відповісти
+8
Ось вона, реальність «мирних» рашистів, на фоні пустих теревеней трупіна-кабаєва-кривоногих та його лаврових з якогось МЗС!!
Московіт, робить лише лайно, там де мешкає, та війну із сусідніми країнами!!
Трамп з венсом, можуть це підтвердити…
показати весь коментар
22.05.2025 07:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не розумію цей творчий порив по підключенню всього, що можна і не можна, до загальної мережі інтернет.
показати весь коментар
22.05.2025 06:55 Відповісти
Звичайна людська лінь.
показати весь коментар
22.05.2025 07:02 Відповісти
Потрібна комунікація. Або підключаємо Інтернет, або будуємо свій інтернет. Що дешевше?
показати весь коментар
22.05.2025 09:45 Відповісти
Тут потрібні мізки. Інтернет - то загальна зливна яма. І треба думати перед тим, як підключати туди управління стратегічними об'єктами чи камери на таможні.
показати весь коментар
22.05.2025 12:39 Відповісти
Подумали і підключили. Результат - в новинах.
показати весь коментар
22.05.2025 13:27 Відповісти
Европейцы еще не пуганнные и на расслабухе,но через год им это боком вылезет если так и дальше жить будут.
показати весь коментар
22.05.2025 07:02 Відповісти
80% з них перебувають на території України, ще 10% - у Румунії. Джерело: https://censor.net/ua/n3553624
показати весь коментар
22.05.2025 07:15 Відповісти
Ось вона, реальність «мирних» рашистів, на фоні пустих теревеней трупіна-кабаєва-кривоногих та його лаврових з якогось МЗС!!
Московіт, робить лише лайно, там де мешкає, та війну із сусідніми країнами!!
Трамп з венсом, можуть це підтвердити…
показати весь коментар
22.05.2025 07:12 Відповісти
Понакупляли дешевих китайськтх камер відеоспостереження, які ВСІ прошиті під можливості зовнішнього підключчення для спецслужб КНР, а тепер дивуються чому камери під контролем рашистів.
Бо Китай давно воює на боці пітьми.
показати весь коментар
22.05.2025 07:14 Відповісти
DW
Контррозвідники стверджують, що зусилля Росії зосереджені на з'ясуванні деталей військової допомоги Німеччини Києву: транспортних маршрутах постачання, а також координатах розміщення західних систем озброєння на території України, що захищається від російської військової агресії.
Інтерес спецслужб Росії до військової політики та стратегії Берліна, раніше орієнтований насамперед на стратегічні цілі, все більше переходить у практичну сферу.
"Для російської сторони вирішальну роль відіграє отримання інформації, яка дала б її збройним силам перевагу на полі бою", - йдеться в документі.
B MAD також попередили, що загроза диверсій російських спецслужб проти об'єктів бундесверу залишається серйозною.
Якщо раніше звинувачення у шпигунстві найчастіше висували розвідникам, які працювали під дипломатичним прикриттям, то тепер Росія перебудовує свою розвідувальну тактику, роблячи ставку на ******* технології та "виїзних агентів", які можуть легко переміщатися між містами та країнами.
показати весь коментар
22.05.2025 07:14 Відповісти
перемога над Україною ,та розвід перевага кремля ,це перемога над колективним Заходом , з подальшою його окупацією ,при амеріканському 🤠 головному агенті ,це дуже можливо ...
показати весь коментар
22.05.2025 07:54 Відповісти
У нас по-моему за кибер безопасность должен отвечать министр Федоров ?
показати весь коментар
22.05.2025 07:58 Відповісти
не может быть "диджитализации" без кибербезопасности.... Это две стороны одной медали.
показати весь коментар
22.05.2025 08:00 Відповісти
це вже напад на нату ?
показати весь коментар
22.05.2025 08:16 Відповісти
Практично в кожній ******** материнській платі в біос є китайська "закладка" для дистанційного моніторингу. Проблемі вже років 12, хто в темі - одразу прошиває материнку "чистим" софтом, але більшість не чула про це і в принципі не цікавиться. Звідси і "несполівані злами"...
показати весь коментар
22.05.2025 09:10 Відповісти
Всі камери китайські,вся інфа йде через китайські сервери!Всі це знали і нічого не робили.Власники камер,які можуть дивитись(направлені) на чутливі речі(дороги,залізницю,в/ч, ще будь-що критичне)вас можуть звинуватити в держзраді (хто-зна випадково ви їх ставили чи ні?).То не кажіть ,що вас не попередили.
показати весь коментар
22.05.2025 15:56 Відповісти
 
 