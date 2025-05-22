ГРУ зламало прикордонні камери для зриву допомоги Україні, - The Guardian

Підрозділ російського ГРУ отримав доступ до камер відеоспостереження біля пунктів перетину кордону, військових об’єктів і залізничних станцій у ключових точках Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian із посиланням на британську та європейську розвідки.

Британія та союзники звинувачують ГРУ у зламі 10 тисяч камер на кордонах, біля військових об’єктів і вокзалів для стеження за допомогою Україні. Підрозділ 26165 ГРУ також звинувачують у надсиланні фішингових листів із порнографічним вмістом або фальшивою професійною інформацією, а також у використанні викрадених паролів для доступу до систем.

Стверджується, що цей підрозділ — також відомий як APT 28 або Fancy Bear - здійснює кібератаки проти державних і приватних організацій країн НАТО з 2022 року.

У своєму попередженні Національний центр кібербезпеки Великої Британії (NCSC), що є частиною Центру урядового зв'язку, закликав приватні компанії, які беруть участь у постачанні допомоги, "негайно вжити заходів для власного захисту".

"Окрім атак на логістичні компанії, військові з підрозділу 26165 імовірно використовували доступ до приватних камер у ключових місцях, таких як прикордонні переходи, військові об’єкти та залізничні станції, щоб відстежувати переміщення матеріалів до України. Зловмисники також використовували легальні муніципальні сервіси, зокрема камери дорожнього спостереження", — йдеться у попередженні.

За оцінками, зловмисники отримали доступ приблизно до 10 тисяч камер, розташованих біля військових об’єктів і залізничних станцій, щоб відстежувати переміщення вантажів до України. 80% з них перебувають на території України, ще 10% — у Румунії.

Зазначається, що 4% зламаних камер були розміщені у Польщі, 2,8% - в Угорщині, 1,7% - у Словаччині. Місця розташування решти камер не розкриваються. Злам давав змогу отримати скриншот зображення з камер, стверджують джерела.

Також були здійснені інші спроби збору конфіденційної інформації про постачання, зокрема розклади руху поїздів і вантажні документи.

"Щонайменше в одному випадку зловмисники намагалися використати телефонний фішинг, видаючи себе за IT-працівників, щоб отримати доступ до привілейованих облікових записів", - йдеться у повідомленні, яке підписали десять країн, зокрема США, Франція та Німеччина.

Далі у повідомленні зазначається: "Тематика фішингових листів була різноманітною — від професійних питань до дорослої тематики. Такі листи часто надсилалися з використанням зламаних акаунтів або безкоштовних поштових сервісів. Тексти зазвичай були написані мовою адресата й надсилалися цілеспрямовано одній особі".

"Ця кампанія російської військової розвідки становить серйозну загрозу для організацій, які беруть участь у доставці допомоги Україні. Велика Британія разом із партнерами прагне підвищити обізнаність про тактику, що використовується. Ми наполегливо закликаємо організації ознайомитися з описом загрози та рекомендаціями щодо захисту, наведеними у звіті", - заявив директор з операцій NCSC Пол Чічестер.

Серед запропонованих заходів: посилений моніторинг, багатофакторна автентифікація з надійними способами підтвердження, зокрема ключами доступу (passkeys), а також оперативне встановлення оновлень безпеки для усунення вразливостей.

Попередження було підготовлено у співпраці з розвідувальними службами США, Німеччини, Чехії, Польщі, Австралії, Канади, Данії, Естонії, Франції та Нідерландів.

