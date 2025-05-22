ГРУ взломало пограничные камеры для срыва помощи Украине, - The Guardian
Подразделение российского ГРУ получило доступ к камерам видеонаблюдения возле пунктов пересечения границы, военных объектов и железнодорожных станций в ключевых точках Европы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian со ссылкой на британскую и европейскую разведки.
Великобритания и союзники обвиняют ГРУ во взломе 10 тысяч камер на границах, возле военных объектов и вокзалов для слежки с помощью Украины. Подразделение 26165 ГРУ также обвиняют в отправке фишинговых писем с порнографическим содержанием или фальшивой профессиональной информацией, а также в использовании похищенных паролей для доступа к системам.
Утверждается, что это подразделение - также известное как APT 28 или Fancy Bear - осуществляет кибератаки против государственных и частных организаций стран НАТО с 2022 года.
В своем предупреждении Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC), являющийся частью Центра правительственной связи, призвал частные компании, участвующие в поставке помощи, "немедленно принять меры для собственной защиты".
"Кроме атак на логистические компании, военные из подразделения 26165 вероятно использовали доступ к частным камерам в ключевых местах, таких как пограничные переходы, военные объекты и железнодорожные станции, чтобы отслеживать перемещение материалов в Украину. Злоумышленники также использовали легальные муниципальные сервисы, в частности камеры дорожного наблюдения", - говорится в предупреждении.
По оценкам, злоумышленники получили доступ примерно к 10 тысячам камер, расположенных возле военных объектов и железнодорожных станций, чтобы отслеживать перемещение грузов в Украину. 80% из них находятся на территории Украины, еще 10% - в Румынии.
Отмечается, что 4% взломанных камер были размещены в Польше, 2,8% - в Венгрии, 1,7% - в Словакии. Места расположения остальных камер не раскрываются. Взлом позволял получить скриншот изображения с камер, утверждают источники.
Также были осуществлены другие попытки сбора конфиденциальной информации о поставках, в частности расписания движения поездов и грузовые документы.
"По меньшей мере в одном случае злоумышленники пытались использовать телефонный фишинг, выдавая себя за IT-работников, чтобы получить доступ к привилегированным учетным записям", - говорится в сообщении, которое подписали десять стран, в частности США, Франция и Германия.
Далее в сообщении отмечается: "Тематика фишинговых писем была разнообразной - от профессиональных вопросов до взрослой тематики. Такие письма часто отправлялись с использованием взломанных аккаунтов или бесплатных почтовых сервисов. Тексты обычно были написаны на языке адресата и направлялись целенаправленно одному лицу".
"Эта кампания российской военной разведки представляет серьезную угрозу для организаций, участвующих в доставке помощи Украине. Великобритания вместе с партнерами стремится повысить осведомленность об используемой тактике. Мы настоятельно призываем организации ознакомиться с описанием угрозы и рекомендациями по защите, приведенными в отчете", - заявил директор по операциям NCSC Пол Чичестер.
Среди предложенных мер: усиленный мониторинг, многофакторная аутентификация с надежными способами подтверждения, в частности ключами доступа (passkeys), а также оперативная установка обновлений безопасности для устранения уязвимостей.
Предупреждение было подготовлено в сотрудничестве с разведывательными службами США, Германии, Чехии, Польши, Австралии, Канады, Дании, Эстонии, Франции и Нидерландов.
Контррозвідники стверджують, що зусилля Росії зосереджені на з'ясуванні деталей військової допомоги Німеччини Києву: транспортних маршрутах постачання, а також координатах розміщення західних систем озброєння на території України, що захищається від російської військової агресії.
Інтерес спецслужб Росії до військової політики та стратегії Берліна, раніше орієнтований насамперед на стратегічні цілі, все більше переходить у практичну сферу.
"Для російської сторони вирішальну роль відіграє отримання інформації, яка дала б її збройним силам перевагу на полі бою", - йдеться в документі.
B MAD також попередили, що загроза диверсій російських спецслужб проти об'єктів бундесверу залишається серйозною.
Якщо раніше звинувачення у шпигунстві найчастіше висували розвідникам, які працювали під дипломатичним прикриттям, то тепер Росія перебудовує свою розвідувальну тактику, роблячи ставку на ******* технології та "виїзних агентів", які можуть легко переміщатися між містами та країнами.