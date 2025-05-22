РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10605 посетителей онлайн
Новости Кибератаки РФ
7 167 16

ГРУ взломало пограничные камеры для срыва помощи Украине, - The Guardian

Граница Польша

Подразделение российского ГРУ получило доступ к камерам видеонаблюдения возле пунктов пересечения границы, военных объектов и железнодорожных станций в ключевых точках Европы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian со ссылкой на британскую и европейскую разведки.

Великобритания и союзники обвиняют ГРУ во взломе 10 тысяч камер на границах, возле военных объектов и вокзалов для слежки с помощью Украины. Подразделение 26165 ГРУ также обвиняют в отправке фишинговых писем с порнографическим содержанием или фальшивой профессиональной информацией, а также в использовании похищенных паролей для доступа к системам.

Утверждается, что это подразделение - также известное как APT 28 или Fancy Bear - осуществляет кибератаки против государственных и частных организаций стран НАТО с 2022 года.

В своем предупреждении Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC), являющийся частью Центра правительственной связи, призвал частные компании, участвующие в поставке помощи, "немедленно принять меры для собственной защиты".

"Кроме атак на логистические компании, военные из подразделения 26165 вероятно использовали доступ к частным камерам в ключевых местах, таких как пограничные переходы, военные объекты и железнодорожные станции, чтобы отслеживать перемещение материалов в Украину. Злоумышленники также использовали легальные муниципальные сервисы, в частности камеры дорожного наблюдения", - говорится в предупреждении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД Франции обвинил российское ГРУ в кибератаках, в частности во время выборов и Олимпиады

По оценкам, злоумышленники получили доступ примерно к 10 тысячам камер, расположенных возле военных объектов и железнодорожных станций, чтобы отслеживать перемещение грузов в Украину. 80% из них находятся на территории Украины, еще 10% - в Румынии.

Отмечается, что 4% взломанных камер были размещены в Польше, 2,8% - в Венгрии, 1,7% - в Словакии. Места расположения остальных камер не раскрываются. Взлом позволял получить скриншот изображения с камер, утверждают источники.

Также были осуществлены другие попытки сбора конфиденциальной информации о поставках, в частности расписания движения поездов и грузовые документы.

"По меньшей мере в одном случае злоумышленники пытались использовать телефонный фишинг, выдавая себя за IT-работников, чтобы получить доступ к привилегированным учетным записям", - говорится в сообщении, которое подписали десять стран, в частности США, Франция и Германия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польша имеет дело с беспрецедентной попыткой вмешательства РФ в президентские выборы, - вице-премьер страны Гавковский

Далее в сообщении отмечается: "Тематика фишинговых писем была разнообразной - от профессиональных вопросов до взрослой тематики. Такие письма часто отправлялись с использованием взломанных аккаунтов или бесплатных почтовых сервисов. Тексты обычно были написаны на языке адресата и направлялись целенаправленно одному лицу".

"Эта кампания российской военной разведки представляет серьезную угрозу для организаций, участвующих в доставке помощи Украине. Великобритания вместе с партнерами стремится повысить осведомленность об используемой тактике. Мы настоятельно призываем организации ознакомиться с описанием угрозы и рекомендациями по защите, приведенными в отчете", - заявил директор по операциям NCSC Пол Чичестер.

Среди предложенных мер: усиленный мониторинг, многофакторная аутентификация с надежными способами подтверждения, в частности ключами доступа (passkeys), а также оперативная установка обновлений безопасности для устранения уязвимостей.

Предупреждение было подготовлено в сотрудничестве с разведывательными службами США, Германии, Чехии, Польши, Австралии, Канады, Дании, Эстонии, Франции и Нидерландов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Азербайджан обвинил Россию в кибератаке на СМИ

Автор: 

ГРУ (87) кибератака (189)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Понакупляли дешевих китайськтх камер відеоспостереження, які ВСІ прошиті під можливості зовнішнього підключчення для спецслужб КНР, а тепер дивуються чому камери під контролем рашистів.
Бо Китай давно воює на боці пітьми.
показать весь комментарий
22.05.2025 07:14 Ответить
+12
Не розумію цей творчий порив по підключенню всього, що можна і не можна, до загальної мережі інтернет.
показать весь комментарий
22.05.2025 06:55 Ответить
+8
Ось вона, реальність «мирних» рашистів, на фоні пустих теревеней трупіна-кабаєва-кривоногих та його лаврових з якогось МЗС!!
Московіт, робить лише лайно, там де мешкає, та війну із сусідніми країнами!!
Трамп з венсом, можуть це підтвердити…
показать весь комментарий
22.05.2025 07:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не розумію цей творчий порив по підключенню всього, що можна і не можна, до загальної мережі інтернет.
показать весь комментарий
22.05.2025 06:55 Ответить
Звичайна людська лінь.
показать весь комментарий
22.05.2025 07:02 Ответить
Потрібна комунікація. Або підключаємо Інтернет, або будуємо свій інтернет. Що дешевше?
показать весь комментарий
22.05.2025 09:45 Ответить
Тут потрібні мізки. Інтернет - то загальна зливна яма. І треба думати перед тим, як підключати туди управління стратегічними об'єктами чи камери на таможні.
показать весь комментарий
22.05.2025 12:39 Ответить
Подумали і підключили. Результат - в новинах.
показать весь комментарий
22.05.2025 13:27 Ответить
Европейцы еще не пуганнные и на расслабухе,но через год им это боком вылезет если так и дальше жить будут.
показать весь комментарий
22.05.2025 07:02 Ответить
80% з них перебувають на території України, ще 10% - у Румунії. Джерело: https://censor.net/ua/n3553624
показать весь комментарий
22.05.2025 07:15 Ответить
Ось вона, реальність «мирних» рашистів, на фоні пустих теревеней трупіна-кабаєва-кривоногих та його лаврових з якогось МЗС!!
Московіт, робить лише лайно, там де мешкає, та війну із сусідніми країнами!!
Трамп з венсом, можуть це підтвердити…
показать весь комментарий
22.05.2025 07:12 Ответить
Понакупляли дешевих китайськтх камер відеоспостереження, які ВСІ прошиті під можливості зовнішнього підключчення для спецслужб КНР, а тепер дивуються чому камери під контролем рашистів.
Бо Китай давно воює на боці пітьми.
показать весь комментарий
22.05.2025 07:14 Ответить
DW
Контррозвідники стверджують, що зусилля Росії зосереджені на з'ясуванні деталей військової допомоги Німеччини Києву: транспортних маршрутах постачання, а також координатах розміщення західних систем озброєння на території України, що захищається від російської військової агресії.
Інтерес спецслужб Росії до військової політики та стратегії Берліна, раніше орієнтований насамперед на стратегічні цілі, все більше переходить у практичну сферу.
"Для російської сторони вирішальну роль відіграє отримання інформації, яка дала б її збройним силам перевагу на полі бою", - йдеться в документі.
B MAD також попередили, що загроза диверсій російських спецслужб проти об'єктів бундесверу залишається серйозною.
Якщо раніше звинувачення у шпигунстві найчастіше висували розвідникам, які працювали під дипломатичним прикриттям, то тепер Росія перебудовує свою розвідувальну тактику, роблячи ставку на ******* технології та "виїзних агентів", які можуть легко переміщатися між містами та країнами.
показать весь комментарий
22.05.2025 07:14 Ответить
перемога над Україною ,та розвід перевага кремля ,це перемога над колективним Заходом , з подальшою його окупацією ,при амеріканському 🤠 головному агенті ,це дуже можливо ...
показать весь комментарий
22.05.2025 07:54 Ответить
У нас по-моему за кибер безопасность должен отвечать министр Федоров ?
показать весь комментарий
22.05.2025 07:58 Ответить
не может быть "диджитализации" без кибербезопасности.... Это две стороны одной медали.
показать весь комментарий
22.05.2025 08:00 Ответить
це вже напад на нату ?
показать весь комментарий
22.05.2025 08:16 Ответить
Практично в кожній ******** материнській платі в біос є китайська "закладка" для дистанційного моніторингу. Проблемі вже років 12, хто в темі - одразу прошиває материнку "чистим" софтом, але більшість не чула про це і в принципі не цікавиться. Звідси і "несполівані злами"...
показать весь комментарий
22.05.2025 09:10 Ответить
Всі камери китайські,вся інфа йде через китайські сервери!Всі це знали і нічого не робили.Власники камер,які можуть дивитись(направлені) на чутливі речі(дороги,залізницю,в/ч, ще будь-що критичне)вас можуть звинуватити в держзраді (хто-зна випадково ви їх ставили чи ні?).То не кажіть ,що вас не попередили.
показать весь комментарий
22.05.2025 15:56 Ответить
 
 