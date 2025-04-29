МИД Франции обвинил российское ГРУ в кибератаках, в частности - во время выборов и Олимпиады
Министерство иностранных дел Франции обвинило ГРУ РФ в кибератаках на государственные и частные компании с помощью хакерской группировки APT28, известной также как Fancy Bear.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.
В ведомстве отметили, что страна будет принимать "все имеющиеся средства" для противодействия преступной деятельности России в киберпространстве.
"Франция решительно осуждает использование российской военной разведкой (ГРУ) группировки APT28, которая стояла за несколькими кибератаками против французских интересов", - говорится в сообщении.
По информации МИД, с 2021 года APT28 атаковало около десяти французских организаций, среди которых государственные службы, частные компании, а также спортивная организация, связанная с организацией Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года.
Ранее эта группировка использовалась ГРУ во время атаки на французский телеканал TV5Monde в 2015 году, а также при попытке дестабилизировать избирательный процесс во Франции в 2017 году.
Дипломатическое ведомство Франции подчеркнуло, что APT28 также используется для "осуществления постоянного давления на украинскую инфраструктуру в контексте войны России против Украины", а также для атак на других европейских партнеров Франции.
"Такая дестабилизирующая деятельность является неприемлемой и недостойной постоянного члена Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Она также противоречит стандартам ООН по ответственному поведению государств в киберпространстве, к которым присоединилась Россия", - подчеркнули в ведомстве.
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Про це 25 квітня, повідомило видання Le Monde з посиланням на джерело у французькому МЗС.
Зокрема, Москва намагалася відправити до Франції шпигунів під прикриттям дипломатів та членів їхніх сімей, а також журналістів, наприклад, "Комсомольської правди", співробітників ЮНЕСКО. До поширених приховувань також належать учасники конференції, керівники підприємств або відвідувачі фестивалів, а також так звані офіцери розвідки без «офіційного прикриття».
Французькі служби також підозрюють, що сьогодні через нестачу кадрів Москва може використовувати своїх "нелегалів", які раніше були задіяні лише у вкрай важливих операціях.