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Новости Кибератаки россиян на Францию
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МИД Франции обвинил российское ГРУ в кибератаках, в частности - во время выборов и Олимпиады

Франция обвинила ГРУ РФ в кибератаках во время выборов и Олимпиады

Министерство иностранных дел Франции обвинило ГРУ РФ в кибератаках на государственные и частные компании с помощью хакерской группировки APT28, известной также как Fancy Bear.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

В ведомстве отметили, что страна будет принимать "все имеющиеся средства" для противодействия преступной деятельности России в киберпространстве.

"Франция решительно осуждает использование российской военной разведкой (ГРУ) группировки APT28, которая стояла за несколькими кибератаками против французских интересов", - говорится в сообщении.

По информации МИД, с 2021 года APT28 атаковало около десяти французских организаций, среди которых государственные службы, частные компании, а также спортивная организация, связанная с организацией Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года.

Ранее эта группировка использовалась ГРУ во время атаки на французский телеканал TV5Monde в 2015 году, а также при попытке дестабилизировать избирательный процесс во Франции в 2017 году.

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Дипломатическое ведомство Франции подчеркнуло, что APT28 также используется для "осуществления постоянного давления на украинскую инфраструктуру в контексте войны России против Украины", а также для атак на других европейских партнеров Франции.

"Такая дестабилизирующая деятельность является неприемлемой и недостойной постоянного члена Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Она также противоречит стандартам ООН по ответственному поведению государств в киберпространстве, к которым присоединилась Россия", - подчеркнули в ведомстве.

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Автор: 

россия (95615) Франция (3519) хакер (1183) ГРУ (83) кибератака (178)


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29.04.2025 19:50 Ответить
Париж відмовив у видачі 1200 віз та акредитацій "дипломатам та учасникам конференції", щоб Москва не змогла відновити розвідувальну мережу, зруйновану висилкою агентів, які діяли під дипломатичним прикриттям до початку повномасштабної війни в Україні.

Про це 25 квітня, повідомило видання Le Monde з посиланням на джерело у французькому МЗС.
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29.04.2025 19:52 Ответить
Фільтрацією підозрілих профілів серед кандидатів на Шенген тепер займаються не лише консульства, а й Генеральне управління внутрішньої безпеки (DGSI), французьке контррозвідувальне агентство, яке в свою чергу співпрацює зі своїми європейськими колегами. Російські спецслужби, СЗР та ГРУ, своєю чергою, знають про посилення заходів з Парижа, і намагаються їх "обійти", пише Le Monde.

Зокрема, Москва намагалася відправити до Франції шпигунів під прикриттям дипломатів та членів їхніх сімей, а також журналістів, наприклад, "Комсомольської правди", співробітників ЮНЕСКО. До поширених приховувань також належать учасники конференції, керівники підприємств або відвідувачі фестивалів, а також так звані офіцери розвідки без «офіційного прикриття».
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29.04.2025 19:54 Ответить
Нова методика Москви - це молоді випускники розвідувальних шкіл віком до 30 років, які приїжджають до Франції у своє перше закордонне відрядження і, відповідно, раніше не потрапляли в поле зору французької контррозвідки.
Французькі служби також підозрюють, що сьогодні через нестачу кадрів Москва може використовувати своїх "нелегалів", які раніше були задіяні лише у вкрай важливих операціях.
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29.04.2025 19:55 Ответить
орбан видасть візи всім, кому нада
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29.04.2025 20:08 Ответить
До питання про електрику в Іспанії...
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29.04.2025 19:54 Ответить
Бльо, а ми і не знали що екс головний розвідник Республіки Франція працював на рашатв.
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29.04.2025 19:57 Ответить
МЗС Франції звинуватило російське ГРУ в кібератаках, зокрема під час Французької революції та Паризької Комуни.
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29.04.2025 20:00 Ответить
Вы с желтыми жилетами ещё не разобрались и поджёг Нотр-Дама!!!!
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29.04.2025 20:51 Ответить
 
 