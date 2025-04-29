МЗС Франції звинуватило російське ГРУ в кібератаках, зокрема під час виборів та Олімпіади
Міністерство закордонних справ Франції звинуватило ГРУ РФ у кібератаках на державні та приватні компанії за допомогою хакерського угрупування APT28, відомого також як Fancy Bear.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.
У відомстві наголосили, що країна вживатиме "всіх наявних засобів" для протидії злочинній діяльності Росії у кіберпросторі.
"Франція рішучіше засуджує використання російською військовою розвідкою (ГРУ) угрупування APT28, яке стояло за кількома кібератаками проти французьких інтересів", – йдеться в повідомленні.
За інформацією МЗС, з 2021 року APT28 атакувало близько десяти французьких організацій, серед яких державні служби, приватні компанії, а також спортивна організація, пов'язана з організацією Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 року.
Раніше це угрупування використовувалося ГРУ під час атаки на французький телеканал TV5Monde у 2015 році, а також під час спроби дестабілізувати виборчий процес у Франції у 2017 році.
Дипломатичне відомство Франції наголосило, що APT28 також використовується для "здійснення постійного тиску на українську інфраструктуру в контексті війни Росії проти України", а також для атак на інших європейських партнерів Франції.
"Така дестабілізаційна діяльність є неприйнятною та негідною постійного члена Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй. Вона також суперечить стандартам ООН щодо відповідальної поведінки держав у кіберпросторі, до яких приєдналася Росія", - підкреслили у відомстві.
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Про це 25 квітня, повідомило видання Le Monde з посиланням на джерело у французькому МЗС.
Зокрема, Москва намагалася відправити до Франції шпигунів під прикриттям дипломатів та членів їхніх сімей, а також журналістів, наприклад, "Комсомольської правди", співробітників ЮНЕСКО. До поширених приховувань також належать учасники конференції, керівники підприємств або відвідувачі фестивалів, а також так звані офіцери розвідки без «офіційного прикриття».
Французькі служби також підозрюють, що сьогодні через нестачу кадрів Москва може використовувати своїх "нелегалів", які раніше були задіяні лише у вкрай важливих операціях.