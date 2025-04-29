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Новини Кібератаки росіян на Францію
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МЗС Франції звинуватило російське ГРУ в кібератаках, зокрема під час виборів та Олімпіади

Франція звинуватила ГРУ РФ у кібератаках під час виборів та Олімпіади

Міністерство закордонних справ Франції звинуватило ГРУ РФ у кібератаках на державні та приватні компанії за допомогою хакерського угрупування APT28, відомого також як Fancy Bear.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

У відомстві наголосили, що країна вживатиме "всіх наявних засобів" для протидії злочинній діяльності Росії у кіберпросторі.

"Франція рішучіше засуджує використання російською військовою розвідкою (ГРУ) угрупування APT28, яке стояло за кількома кібератаками проти французьких інтересів", – йдеться в повідомленні.

За інформацією МЗС, з 2021 року APT28 атакувало близько десяти французьких організацій, серед яких державні служби, приватні компанії, а також спортивна організація, пов'язана з організацією Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 року.

Раніше це угрупування використовувалося ГРУ під час атаки на французький телеканал TV5Monde у 2015 році, а також під час спроби дестабілізувати виборчий процес у Франції у 2017 році.

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Дипломатичне відомство Франції наголосило, що APT28 також використовується для "здійснення постійного тиску на українську інфраструктуру в контексті війни Росії проти України", а також для атак на інших європейських партнерів Франції.

"Така дестабілізаційна діяльність є неприйнятною та негідною постійного члена Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй. Вона також суперечить стандартам ООН щодо відповідальної поведінки держав у кіберпросторі, до яких приєдналася Росія", - підкреслили у відомстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США обмежили допомогу Україні у галузі кібербезпеки, частину обладнання так і не доставили, – Bloomberg

Автор: 

росія (65282) Франція (3075) хакер (1350) ГРУ (87) кібератака (407)


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29.04.2025 19:50 Відповісти
Париж відмовив у видачі 1200 віз та акредитацій "дипломатам та учасникам конференції", щоб Москва не змогла відновити розвідувальну мережу, зруйновану висилкою агентів, які діяли під дипломатичним прикриттям до початку повномасштабної війни в Україні.

Про це 25 квітня, повідомило видання Le Monde з посиланням на джерело у французькому МЗС.
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29.04.2025 19:52 Відповісти
Фільтрацією підозрілих профілів серед кандидатів на Шенген тепер займаються не лише консульства, а й Генеральне управління внутрішньої безпеки (DGSI), французьке контррозвідувальне агентство, яке в свою чергу співпрацює зі своїми європейськими колегами. Російські спецслужби, СЗР та ГРУ, своєю чергою, знають про посилення заходів з Парижа, і намагаються їх "обійти", пише Le Monde.

Зокрема, Москва намагалася відправити до Франції шпигунів під прикриттям дипломатів та членів їхніх сімей, а також журналістів, наприклад, "Комсомольської правди", співробітників ЮНЕСКО. До поширених приховувань також належать учасники конференції, керівники підприємств або відвідувачі фестивалів, а також так звані офіцери розвідки без «офіційного прикриття».
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29.04.2025 19:54 Відповісти
Нова методика Москви - це молоді випускники розвідувальних шкіл віком до 30 років, які приїжджають до Франції у своє перше закордонне відрядження і, відповідно, раніше не потрапляли в поле зору французької контррозвідки.
Французькі служби також підозрюють, що сьогодні через нестачу кадрів Москва може використовувати своїх "нелегалів", які раніше були задіяні лише у вкрай важливих операціях.
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29.04.2025 19:55 Відповісти
орбан видасть візи всім, кому нада
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29.04.2025 20:08 Відповісти
До питання про електрику в Іспанії...
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29.04.2025 19:54 Відповісти
Бльо, а ми і не знали що екс головний розвідник Республіки Франція працював на рашатв.
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29.04.2025 19:57 Відповісти
МЗС Франції звинуватило російське ГРУ в кібератаках, зокрема під час Французької революції та Паризької Комуни.
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29.04.2025 20:00 Відповісти
 
 