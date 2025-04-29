МЗС Франції звинуватило російське ГРУ в кібератаках, зокрема під час виборів та Олімпіади

Міністерство закордонних справ Франції звинуватило ГРУ РФ у кібератаках на державні та приватні компанії за допомогою хакерського угрупування APT28, відомого також як Fancy Bear.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

У відомстві наголосили, що країна вживатиме "всіх наявних засобів" для протидії злочинній діяльності Росії у кіберпросторі.

"Франція рішучіше засуджує використання російською військовою розвідкою (ГРУ) угрупування APT28, яке стояло за кількома кібератаками проти французьких інтересів", – йдеться в повідомленні.

За інформацією МЗС, з 2021 року APT28 атакувало близько десяти французьких організацій, серед яких державні служби, приватні компанії, а також спортивна організація, пов'язана з організацією Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 року.

Раніше це угрупування використовувалося ГРУ під час атаки на французький телеканал TV5Monde у 2015 році, а також під час спроби дестабілізувати виборчий процес у Франції у 2017 році.

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Дипломатичне відомство Франції наголосило, що APT28 також використовується для "здійснення постійного тиску на українську інфраструктуру в контексті війни Росії проти України", а також для атак на інших європейських партнерів Франції.

"Така дестабілізаційна діяльність є неприйнятною та негідною постійного члена Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй. Вона також суперечить стандартам ООН щодо відповідальної поведінки держав у кіберпросторі, до яких приєдналася Росія", - підкреслили у відомстві.

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