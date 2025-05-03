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Новости Азербайджан обвинил РФ в хакерской атаке
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Азербайджан обвинил Россию в кибератаке на СМИ

Азербайджан выдвинул обвинения России в кибератаке

Связанная с Москвой хакерская группировка APT29 (Cozy Bear) причастна к кибератаке на ряд азербайджанских медиа.

Об этом заявил 2 мая председатель комиссии по противодействию иностранным интервенциям парламента Азербайджана Рамид Намазов, передает агентство APA, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам чиновника, следствие установило, что атаку 20 февраля осуществила хакерская группа APT29, известная также как Cozy Bear - ее связывают с российской военной разведкой.

Отмечается, что группа специализируется на кибершпионаже против правительственных учреждений, дипломатических миссий, оборонных, энергетических и медиаструктур.

"Злоумышленники заранее проникли в информационные системы медиа. Их действия имели четкий политический подтекст", - сказал Намазов.

Он связал хакерские атаки с закрытием "Русского дома" в Баку в начале февраля и прекращением работы местной редакции радио Sputnik.

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Азербайджан (791) россия (95645) атака (381) кибератака (180)


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Скоро вся территория бывшего совка превратится в ад.
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03.05.2025 01:43 Ответить
Заінтригував.))
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03.05.2025 07:54 Ответить
і потужною відповіддю буде візит кремля на 09.05?
а що там із збитим літаком, Алієв? забули-пробачили?
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03.05.2025 02:06 Ответить
Пхе! у вас турки за спинов, впишуться!

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03.05.2025 05:35 Ответить
кібератаку схопив, літака збили, 9 травня Аллієву ще новічка "подарують".
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03.05.2025 05:40 Ответить
в травнi - труiть.
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03.05.2025 09:15 Ответить
Нічого, зараз Алієв полобизається з путіним і все забудеться.
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03.05.2025 07:45 Ответить
Ильхаму лучше не летать на самолете над засрашкой,всякое может случиться.
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03.05.2025 08:23 Ответить
 
 