Количество кибератак РФ во втором полугодии 2024 года выросло почти вдвое
Специалисты зафиксировали рост количества российских киберопераций на 48% за второе полугодие 2024 года по сравнению с предыдущим полугодием.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в аналитическом отчете "Российские кибероперации" H2'2024, подготовленном специалистами команды CERT-UA, действующей в составе Государственного центра киберзащиты Госспецсвязи.
"Среди тенденций второй половины 2024 года - рост количества инцидентов на 48% по сравнению с предыдущим полугодием. Команда CERT-UA отмечает существенное повышение сложности атак и уровня чувствительности объектов, на которые они были направлены", - говорится в сообщении.
Отмечается, что российские хакеры активно внедряют автоматизацию, применяют supply chain атаки для проникновения через поставщиков программного обеспечения, комбинируют техники шпионажа и саботажа.
Основным вектором атак является сбор разведданных, которые могут повлиять на оперативную ситуацию на фронте. В частности, противник нацелен на системы ситуационной осведомленности и специализированные оборонные предприятия.
Аналитики отмечают, что 2024 год продемонстрировал переход российской киберстратегии к новой фазе: более масштабные, сложные и лучше скоординированные операции с привлечением автоматизированных инструментов и фокусом на supply chain.
В то же время отмечается, что повышение уровня кибергигиены среди украинских организаций, совершенствование механизмов раннего выявления угроз и расширение международного сотрудничества позволили предотвратить значительную часть атак еще на ранних стадиях.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль