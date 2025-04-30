Кількість кібератак РФ у другому півріччі 2024 року зросла майже наполовину

Фахівці зафіксували зростання кількості російських кібероперацій на 48% за друге півріччя 2024 року порівняно з попереднім півріччям.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в аналітичному звіті "Російські кібероперації" H2'2024, підготовленому фахівцями команди CERT-UA, що діє у складі Державного центру кіберзахисту Держспецзв’язку.

"Серед тенденцій другої половини 2024 року – зростання кількості інцидентів на 48% порівняно з попереднім півріччям. Команда CERT-UA відзначає суттєве підвищення складності атак та рівня чутливості об’єктів, на які вони були спрямовані", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що російські хакери активно впроваджують автоматизацію, застосовують supply chain атаки для проникнення через постачальників програмного забезпечення, комбінують техніки шпигунства і саботажу.

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Основним вектором атак є збір розвідданих, які можуть вплинути на оперативну ситуацію на фронті. Зокрема, противник націлений на системи ситуаційної обізнаності та спеціалізовані оборонні підприємства.

Аналітики зауважують, що 2024 рік продемонстрував перехід російської кіберстратегії до нової фази: масштабніші, складніші й краще скоординовані операції із залученням автоматизованих інструментів та фокусом на supply chain.

Водночас наголошується, що підвищення рівня кібергігієни серед українських організацій, удосконалення механізмів раннього виявлення загроз і розширення міжнародної співпраці дозволили запобігти значній частині атак ще на ранніх стадіях.

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