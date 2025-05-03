Азербайджан звинуватив Росію в кібератаці на ЗМІ

Пов’язане з Москвою хакерське угруповання APT29 (Cozy Bear) причетне до кібератаки на низку азербайджанських медіа.

Про це заявив 2 травня голова комісії з протидії іноземним інтервенціям парламенту Азербайджану Рамід Намазов, передає агентство APA, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами посадовця, слідство встановило, що атаку 20 лютого здійснила хакерська група APT29, відома також як Cozy Bear - її пов’язують із російською військовою розвідкою.

Зазначається, що група спеціалізується на кібершпигунстві проти урядових установ, дипломатичних місій, оборонних, енергетичних і медіаструктур.

"Зловмисники заздалегідь проникли в інформаційні системи медіа. Їхні дії мали чіткий політичний підтекст", - сказав Намазов.

Він пов’язав хакерські атаки із закриттям "Русского дома" в Баку на початку лютого та припиненням роботи місцевої редакції радіо Sputnik.

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