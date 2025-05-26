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Загинули від переохолодження під час спроби незаконно перетнути кордон: на Буковині знайдено тіла двох українців, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Прикордонний патруль Чернівецького прикордонного загону під час моніторингу гірської ділянки державного кордону у відділі "Шибени" виявив тіла двох чоловіків без ознак життя.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

На Буковині загинули двоє українців, які намагалися перетнути кордон

Судово-медична експертиза встановила, що обидва загинули внаслідок переохолодження. Один із загиблих - мешканець Львівської області 1994 року народження, а інший - житель Донецької області 1992 року народження. За попередніми даними, другий чоловік, ймовірно, намагався незаконно перетнути кордон.

При первинному огляді тіл слідів насильницької смерті не виявили. Наразі тривають необхідні експертизи.

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На Буковині загинули двоє українців, які намагалися перетнути кордон
На Буковині загинули двоє українців, які намагалися перетнути кордон

Прикордонники вкотре наголошують: спроби незаконного перетину кордону особливо небезпечні у складних погодних умовах. На гірських ділянках кордону високий ризик переохолодження через низьку температуру, вологість і сильний вітер.

Як зазначається, за останні три роки на західному кордоні України зафіксовано понад 60 випадків виявлення тіл загиблих чоловіків, які намагалися перетнути кордон поза пунктами пропуску.

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Автор: 

Буковина (854) Держприкордонслужба ДПСУ (6109) переохолодження (15) ухилянти (983) Львівська область (2454) Стрийський район (20)


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Топ коментарі
+11
Втікають від казкової країни мрій Зеленського. Термобілизну можуть купити думаючі, а це ті, що проголосували за свою смерть, думати не можуть. Вони не змогли навіть дати оцінку тій пропаганді, яка по її наслідку погнала їх в такі ліси, щоб спасти своє життя. А як бути решті? Це ж ви всі 73% зробили всіх разом. Хтось голосував за російську мову, хтось за 4 штуки баксів, хтось за доступні як ліки наркотики, бо легкі наркотики вживає більша частина молоді, а хтось чекав безкоштовний смартофон. А виявилося, що Зе і його барижна команді обдурили всіх.
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26.05.2025 12:34
+10
безглуздий, ганебний кінець какаразніц-приколістів..
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26.05.2025 12:27
+6
якби ці трупи могли розмовляти, то після такОї своєї пригоди, вони би категорично з вами не погодилися.. бо натепер вони точно навряд-чи комусь потрібні і навіть "подачки 600 гривень" не отримають і, тим більше, почесті.. та нічого вже не повернути - безглуздий, ганебний кінець какаразніц-приколістів..
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26.05.2025 12:49
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26.05.2025 12:22 Відповісти
Зато перед ганебною смертю,ці два голубки напевно ''кохались''щоб зігрітися(один чомусь повністю голий)
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26.05.2025 13:20 Відповісти
Дуже часто знаходять замерзлих людей з розірваною одежою, Якщо це жінки, то спочатку це навіть дуєе схоже на наслідки згвалтування...Але це наслідки зміни фізіологічних процесів у організмі людини в останній стадіі під час замерзання. Перед смепртью у людини просто ,,горить шкіра"і ій здається що ій нестерпно спекотно, і вона починає сама просто зривати з себе одежу.....
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26.05.2025 13:52 Відповісти
Гематомы сам себе нанёс? Труп на первом фото лежит очень давно. Видел много замёрзших-ни одного раздетого. На терминальной стадии холода уже не ощущаешь, но это когда человек уже засыпает навсегда. Явная физическая активность в таком состоянии маловероятна.
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26.05.2025 14:00 Відповісти
А с чеого вы взяли что это гематомы а не послесмертные процессы изменения цвета кожи и трупного гниения? А то что вы не видели ни одного замерзшего раздетым, совсем не означает что их быть не может. У медиков есть такой термин- парадоксальное раздевание. (почитайте сами в интернете если интересно поподробнее) Замерзая, люди могут срывать с себя одежду как раз из-за парадоксального раздевания - явления, при котором они ощущают жар при гипотермии. Это связано с периферической вазодилацией (расширением кровеносных сосудов) и понижением кровяного давления, что приводит к ошибочному ощущению тепла, и это также происходит из-за нарушения работы центра терморегуляции в мозге. Т.Е. расслабление сосудов после их длительного сжатия приводит к притоку горячей крови к коже, создавая иллюзию жары. В состоянии дезориентации и паники люди начинают раздеваться, что только ускоряет потерю тепла. В крминалистике таких случаев описано довольно много.....
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26.05.2025 17:12 Відповісти
а в ЗСУ одягли б добре - не замерзли дуримари

вони вже вмерли коли злякались мобілізації

.
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26.05.2025 13:21 Відповісти
Орки намагаються відбілити свого *****, який взяв в заручники не тільки свій оркостан та Україну, а ще і Європу.
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26.05.2025 15:29 Відповісти
безглуздий, ганебний кінець какаразніц-приколістів..
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26.05.2025 12:27 Відповісти
Подохнути в лісі бо ти тупий імбіцил який не знає як загуглити прогноз погоди і тому йде в чи не найважливіший похід свого нікчемного життя в одній вітровці - звісно, набагато почесніше.
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26.05.2025 12:38 Відповісти
якби ці трупи могли розмовляти, то після такОї своєї пригоди, вони би категорично з вами не погодилися.. бо натепер вони точно навряд-чи комусь потрібні і навіть "подачки 600 гривень" не отримають і, тим більше, почесті.. та нічого вже не повернути - безглуздий, ганебний кінець какаразніц-приколістів..
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26.05.2025 12:49 Відповісти
.омік прикольний,
який МІНІМАЛЬНИЙ розмір пенсії встановлений для осіб, які мають статус "особа з інваліднстю внаслідок війни"?
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26.05.2025 15:33 Відповісти
а слабо купить грелки, и термобелье ?
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26.05.2025 12:28 Відповісти
дорого.
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26.05.2025 12:31 Відповісти
Так там два дебіли... Хоч-би поцікавилися погодними умовами в горах... Вони, наче на прогулянку одягнуті, до міського парку... Перший, взагалі - без штанів, і босий... Є хороше прислів"я: "На світі "ошпарених" набагато менше, ніж обморожених...". Бо, коли тобі жарко - ти можеш роздягтися, а от коли холодно - то й надягти нічого...
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26.05.2025 13:37 Відповісти
навіть якби вони і поцікавились, то все одно хєр би це їм допомогло.
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26.05.2025 14:33 Відповісти
Якщо написано на верху загинути ,то ів хаті найде тебе
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26.05.2025 13:04 Відповісти
Або запальничку. Кругом ліс - є чим зігрітись.
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26.05.2025 19:19 Відповісти
Ровесники. Може, навіть і кохання було...
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26.05.2025 12:31 Відповісти
.. судячі ..що на фото один без штанців... кохання було дуже палке....))) То їм жаркувато було... що роздягнулися...))) А так.. закономірний кінець двох дебілів...
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26.05.2025 13:05 Відповісти
Так один чомусь голий,напевно ''кохались''щоб зігрітися😃
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26.05.2025 13:19 Відповісти
Втікають від казкової країни мрій Зеленського. Термобілизну можуть купити думаючі, а це ті, що проголосували за свою смерть, думати не можуть. Вони не змогли навіть дати оцінку тій пропаганді, яка по її наслідку погнала їх в такі ліси, щоб спасти своє життя. А як бути решті? Це ж ви всі 73% зробили всіх разом. Хтось голосував за російську мову, хтось за 4 штуки баксів, хтось за доступні як ліки наркотики, бо легкі наркотики вживає більша частина молоді, а хтось чекав безкоштовний смартофон. А виявилося, що Зе і його барижна команді обдурили всіх.
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26.05.2025 12:34 Відповісти
Фактов нет, что они пытались куда-то убежать. Нам так информацию подали. Результатов вскрытия нам не покажут.
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26.05.2025 14:14 Відповісти
"Мітрофанушкі" не можуть зрозуміти того, що ухилянти штурмуюють Тису (та інше)
із-за страху перед орками, яку вбивають (навіть полонених) і калічать.
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26.05.2025 15:55 Відповісти
Електорат Гундосого. Вибрали нікчему, а самі за красивим життям за кордон. Не хочуть боронити країну, як і вся кварталівська під@р..я.
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26.05.2025 12:51 Відповісти
Не ображайте собак.
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26.05.2025 13:43 Відповісти
Ох, як же деякі істоти радіють від цієї новини… навіть від смерті кацапів-окупантів так не радіють…
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26.05.2025 13:43 Відповісти
И тупой юмор по поводу покойного "без штанов". Знаю одну общность людей, у которых то же всё сводится к теме ж.пы.
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26.05.2025 14:04 Відповісти
ти шо. "Україна не Росія"
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26.05.2025 14:31 Відповісти
а где же у бамбаского мальчіка трусікі?
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26.05.2025 14:10 Відповісти
Цікаво , а хто зняв з нього штани , взуття , труси ? Сам ? Щоб замерзнути ?
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26.05.2025 14:38 Відповісти
Щось підказує , що їх туди вже мертвими привезли … з найближчого тцк.
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26.05.2025 14:40 Відповісти
Тепер у прикордонних областях будь які трупи можна викидать де хочеш і тобі за це нічого не буде. А як пощастить - ще й премію випишуть.
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26.05.2025 16:07 Відповісти
А окрема категорія населення це ще і підтримає та буде насміхатися і аплодувати. Шарікови блд …
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26.05.2025 17:42 Відповісти
 
 