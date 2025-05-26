Загинули від переохолодження під час спроби незаконно перетнути кордон: на Буковині знайдено тіла двох українців, - ДПСУ. ФОТОрепортаж
Прикордонний патруль Чернівецького прикордонного загону під час моніторингу гірської ділянки державного кордону у відділі "Шибени" виявив тіла двох чоловіків без ознак життя.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.
Судово-медична експертиза встановила, що обидва загинули внаслідок переохолодження. Один із загиблих - мешканець Львівської області 1994 року народження, а інший - житель Донецької області 1992 року народження. За попередніми даними, другий чоловік, ймовірно, намагався незаконно перетнути кордон.
При первинному огляді тіл слідів насильницької смерті не виявили. Наразі тривають необхідні експертизи.
Прикордонники вкотре наголошують: спроби незаконного перетину кордону особливо небезпечні у складних погодних умовах. На гірських ділянках кордону високий ризик переохолодження через низьку температуру, вологість і сильний вітер.
Як зазначається, за останні три роки на західному кордоні України зафіксовано понад 60 випадків виявлення тіл загиблих чоловіків, які намагалися перетнути кордон поза пунктами пропуску.
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вони вже вмерли коли злякались мобілізації
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який МІНІМАЛЬНИЙ розмір пенсії встановлений для осіб, які мають статус "особа з інваліднстю внаслідок війни"?
із-за страху перед орками, яку вбивають (навіть полонених) і калічать.