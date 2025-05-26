Загинули від переохолодження під час спроби незаконно перетнути кордон: на Буковині знайдено тіла двох українців, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Прикордонний патруль Чернівецького прикордонного загону під час моніторингу гірської ділянки державного кордону у відділі "Шибени" виявив тіла двох чоловіків без ознак життя.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Судово-медична експертиза встановила, що обидва загинули внаслідок переохолодження. Один із загиблих - мешканець Львівської області 1994 року народження, а інший - житель Донецької області 1992 року народження. За попередніми даними, другий чоловік, ймовірно, намагався незаконно перетнути кордон.

При первинному огляді тіл слідів насильницької смерті не виявили. Наразі тривають необхідні експертизи.

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Прикордонники вкотре наголошують: спроби незаконного перетину кордону особливо небезпечні у складних погодних умовах. На гірських ділянках кордону високий ризик переохолодження через низьку температуру, вологість і сильний вітер.

Як зазначається, за останні три роки на західному кордоні України зафіксовано понад 60 випадків виявлення тіл загиблих чоловіків, які намагалися перетнути кордон поза пунктами пропуску.

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