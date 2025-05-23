Хотів переправити ухилянтів за $32 тисячі: на Закарпатті затримано митника, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР спільно з ДСР Нацполіції викрили інспектора митної служби Закарпатської області, який організовував схему незаконного виїзду чоловіків призовного віку за кордон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За даними слідства, посадовець запропонував двом громадянам виїхати з України в обхід офіційного контролю. Зловмисник планував за 300 метрів до пункту пропуску забрати у них паспорти, самостійно "домовитися" з колегами про внесення фіктивних відміток про виїзд і дозволити безперешкодне перетинання кордону.

За свої "послуги" митник вимагав по 16 тисяч доларів з кожного, з яких 6 тисяч уже отримав авансом. У разі успіху він мав намір зробити схему постійною.

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Інспектора затримали під час супроводу "клієнтів" до кордону та отримання ще 26 тисяч доларів. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене з корисливих мотивів), що передбачає до 9 років позбавлення волі.

Суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 1,2 млн гривень. Досудове розслідування триває. Встановлюються всі причетні до каналу осіб.

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