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Новини Фото Викрили переправників ухилянтів
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Хотів переправити ухилянтів за $32 тисячі: на Закарпатті затримано митника, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР спільно з ДСР Нацполіції викрили інспектора митної служби Закарпатської області, який організовував схему незаконного виїзду чоловіків призовного віку за кордон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Митника на Закарпатті затримали за спробу нелегально вивезти ухилянтів

За даними слідства, посадовець запропонував двом громадянам виїхати з України в обхід офіційного контролю. Зловмисник планував за 300 метрів до пункту пропуску забрати у них паспорти, самостійно "домовитися" з колегами про внесення фіктивних відміток про виїзд і дозволити безперешкодне перетинання кордону.

За свої "послуги" митник вимагав по 16 тисяч доларів з кожного, з яких 6 тисяч уже отримав авансом. У разі успіху він мав намір зробити схему постійною.

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Митника на Закарпатті затримали за спробу нелегально вивезти ухилянтів
Митника на Закарпатті затримали за спробу нелегально вивезти ухилянтів
Митника на Закарпатті затримали за спробу нелегально вивезти ухилянтів
Митника на Закарпатті затримали за спробу нелегально вивезти ухилянтів

Інспектора затримали під час супроводу "клієнтів" до кордону та отримання ще 26 тисяч доларів. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене з корисливих мотивів), що передбачає до 9 років позбавлення волі.

Суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 1,2 млн гривень. Досудове розслідування триває. Встановлюються всі причетні до каналу осіб. 

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Автор: 

ДБР (3536) ухилянти (978) Закарпатська область (2069)


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Абідєлі митника.
А що він такого зробив?
Хотів ******** переправити у ЄС як лайно по трубам.
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23.05.2025 17:26 Відповісти
Таможня апять бєрьот бабло і дайот дабро...
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23.05.2025 17:26 Відповісти
Норм бізнес 32к.
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23.05.2025 17:27 Відповісти
Звичайна митна опєрація, мабуть з погранцями не поділився.
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23.05.2025 17:29 Відповісти
Цены растут не только на базаре ...
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23.05.2025 17:34 Відповісти
Такса росте...
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23.05.2025 17:50 Відповісти
Вытрясти у этой твари всю "заработанную" им валюту, закупить на них FPV-дроны для ВСУ, а самого сразу направить на фронт в штрафбат где смывают свой позор кровью такие же твари..
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23.05.2025 18:36 Відповісти
За 32 тисячі можна не тільки бронювання, а й інвалідність купити ...
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23.05.2025 19:28 Відповісти
А скільки таких покидьків, митників і прикордонників, не затримано !!!! На скільки вони підірвали обороноздатність України !!! За такі злочини треба давати довічне ув"язнення.
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23.05.2025 20:27 Відповісти
 
 