Допомагав чоловікам тікати від мобілізації за кордон: У Києві затримано власника барбершопу, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Києві викрито схему переправлення військовозобов'язаних до Молдови. Власник барбершопу надавав не лише перукарські послуги, а й допомагав чоловікам тікати від мобілізації за кордон.

Про це повідомили в Національній поліції України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, злочинними оборудками займався 30-річний приватний підприємець – власник столичного барбершопу. У розмові з клієнтами він знаходив охочих нелегально покинути межі країни та пропонував їм свою допомогу. Він повідомляв, що нібито має знайомих-переправників та пропонував чоловікам зв'язатися з ними у месенджері телеграм. Для переконливості розповідав, що ділки працюють вже не один день та успішно переправили чимало людей.

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Після того, як чоловіки погоджувались на пропозицію, їм телефонував з прихованого акаунту нібито організатор нелегального бізнесу, який ознайомлював з умовами подальшої "співпраці".



Так, за даними Нацполіції, за 14 тисяч доларів одному з чоловіків пообіцяли організувати перехід до Молдови через Одеську область, оминаючи прикордонні пости. При цьому 70% від зазначеної суми майбутній втікач мав передати довіреній особі – перукарю у Києві. Решту коштів – віддати безпосередньо співрозмовнику після успішного переходу вже у Молдові.

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Підприємця затримали одразу після отримання частини грошей – 9800 доларів за незаконну послугу.

Під час санкціонованих обшуків поліцейські виявили у телефоні фігуранта листування з "клієнтами", 17 тисяч доларів та посвідчення посадовця однієї з громадських організацій з ознаками підробки.

Чоловіку вже оголосили про підозру за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

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Досудове розслідування триває. Проводяться заходи зі встановлення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до даного злочину





