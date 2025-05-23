Допомагав чоловікам тікати від мобілізації за кордон: У Києві затримано власника барбершопу, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
У Києві викрито схему переправлення військовозобов'язаних до Молдови. Власник барбершопу надавав не лише перукарські послуги, а й допомагав чоловікам тікати від мобілізації за кордон.
Про це повідомили в Національній поліції України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, злочинними оборудками займався 30-річний приватний підприємець – власник столичного барбершопу. У розмові з клієнтами він знаходив охочих нелегально покинути межі країни та пропонував їм свою допомогу. Він повідомляв, що нібито має знайомих-переправників та пропонував чоловікам зв'язатися з ними у месенджері телеграм. Для переконливості розповідав, що ділки працюють вже не один день та успішно переправили чимало людей.
Після того, як чоловіки погоджувались на пропозицію, їм телефонував з прихованого акаунту нібито організатор нелегального бізнесу, який ознайомлював з умовами подальшої "співпраці".
Так, за даними Нацполіції, за 14 тисяч доларів одному з чоловіків пообіцяли організувати перехід до Молдови через Одеську область, оминаючи прикордонні пости. При цьому 70% від зазначеної суми майбутній втікач мав передати довіреній особі – перукарю у Києві. Решту коштів – віддати безпосередньо співрозмовнику після успішного переходу вже у Молдові.
Підприємця затримали одразу після отримання частини грошей – 9800 доларів за незаконну послугу.
Під час санкціонованих обшуків поліцейські виявили у телефоні фігуранта листування з "клієнтами", 17 тисяч доларів та посвідчення посадовця однієї з громадських організацій з ознаками підробки.
Чоловіку вже оголосили про підозру за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до дев’яти років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває. Проводяться заходи зі встановлення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до даного злочину
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Мабуть інвалід І-ІІ групи. Або сам себе забронював, бо барбершоп це ж критична інфраструктура.
обіцяли барбекю, а получився барбершоп..
Окно на границе не имел.
Никого не переправил. Отвечать будет за развод лоха. Максимум пятерик.
Верно. И пойдет по статье как аферист.