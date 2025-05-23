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Новини Фото Викрили переправників ухилянтів
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Допомагав чоловікам тікати від мобілізації за кордон: У Києві затримано власника барбершопу, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Києві викрито схему переправлення військовозобов'язаних до Молдови. Власник барбершопу надавав не лише перукарські послуги, а й допомагав чоловікам тікати від мобілізації за кордон.

Про це повідомили в Національній поліції України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, злочинними оборудками займався 30-річний приватний підприємець – власник столичного барбершопу. У розмові з клієнтами він знаходив охочих нелегально покинути межі країни та пропонував їм свою допомогу. Він повідомляв, що нібито має знайомих-переправників та пропонував чоловікам зв'язатися з ними у месенджері телеграм. Для переконливості розповідав, що ділки працюють вже не один день та успішно переправили чимало людей.

Також дивіться: $50 тис. за переправлення групи ухилянтів: затримано військового та його спільника, - ДБР. ФОТО

Власник барбершопу допомагав чоловікам тікати від мобілізації

Після того, як чоловіки погоджувались на пропозицію, їм телефонував з прихованого акаунту нібито організатор нелегального бізнесу, який ознайомлював з умовами подальшої "співпраці".

Так, за даними Нацполіції, за 14 тисяч доларів одному з чоловіків пообіцяли організувати перехід до Молдови через Одеську область, оминаючи прикордонні пости. При цьому 70% від зазначеної суми майбутній втікач мав передати довіреній особі – перукарю у Києві. Решту коштів – віддати безпосередньо співрозмовнику після успішного переходу вже у Молдові.

Читайте: Планував переправити за кордон групу ухилянтів за 46 тис. дол. - у Харкові затримали ділка

Підприємця затримали одразу після отримання частини грошей – 9800 доларів за незаконну послугу.

Власник барбершопу допомагав чоловікам тікати від мобілізації

Під час санкціонованих обшуків поліцейські виявили у телефоні фігуранта листування з "клієнтами", 17 тисяч доларів та посвідчення посадовця однієї з громадських організацій з ознаками підробки.

Чоловіку вже оголосили про підозру за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

Також дивіться: Організовував незаконний перетин кордону: на Одещині затримано чоловіка, - Нацполіція. ФОТО

Досудове розслідування триває. Проводяться заходи зі встановлення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до даного злочину

Власник барбершопу допомагав чоловікам тікати від мобілізації
Власник барбершопу допомагав чоловікам тікати від мобілізації
Власник барбершопу допомагав чоловікам тікати від мобілізації

Автор: 

Київ (19626) Нацполіція (15258) ухилянти (978)


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Топ коментарі
+5
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23.05.2025 14:19
+4
Перший портал в ЄС в барбершопі? Це схоже на НТР 21го століття🙂
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23.05.2025 14:05
+3
Бороды фальшивые клеил)
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23.05.2025 14:12
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Перший портал в ЄС в барбершопі? Це схоже на НТР 21го століття🙂
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23.05.2025 14:05 Відповісти
Бороды фальшивые клеил)
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23.05.2025 14:12 Відповісти
"30-річний приватний підприємець - власник столичного барбершопу."

Мабуть інвалід І-ІІ групи. Або сам себе забронював, бо барбершоп це ж критична інфраструктура.
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23.05.2025 14:17 Відповісти
ще й яка..:
обіцяли барбекю, а получився барбершоп..
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23.05.2025 15:21 Відповісти
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23.05.2025 14:19 Відповісти
А никому ли не приходило в голову, особенно в последний примерно год, что все или многие кто переправляет---организованы службами государственными? И бабло капает и вроде стране ,ухылянтов, ловят? А подставные посредники получая откаты не большие, чуть побыв под следствием, потом продолжают меняя схемку липовую на очередную залипуху?!
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23.05.2025 14:28 Відповісти
кацапушка, йди звідси
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23.05.2025 14:39 Відповісти
Дядько допомогав людям вижити, нехай і за гроші. Це їх добровільний вибір був - заплатити і вільно жити... Нехай доля до цього перукаря буде прихильною, а Бог оберігає.
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23.05.2025 14:38 Відповісти
Він їх гатив в туза у барбершопі.
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23.05.2025 14:44 Відповісти
це ти ділишся історією своєю з Польщі?
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23.05.2025 15:18 Відповісти
Дядька аферист. Вся новость построена на словах "якобы". В реальности:
Окно на границе не имел.
Никого не переправил. Отвечать будет за развод лоха. Максимум пятерик.
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23.05.2025 20:46 Відповісти
Барбержоп-це перукарня бородатих геїв?!
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23.05.2025 15:04 Відповісти
стриг лохів..
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23.05.2025 15:17 Відповісти
+++
Верно. И пойдет по статье как аферист.
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23.05.2025 20:48 Відповісти
 
 