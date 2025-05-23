Організовував незаконний перетин кордону: на Одещині затримано чоловіка, - Нацполіція. ФОТО

Поліцейські Одещини затримали 22-річного жителя Роздільнянського району, який організував незаконне переправлення військовозобов’язаного чоловіка через кордон до Молдови.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Нацполіцію.

Як встановило слідство, підозрюваний діяв у змові з поки що не встановленим спільником. За грошову винагороду він розробив маршрут, винайняв таксі та супроводжував "клієнта" до прикордонного населеного пункту в Подільському районі, де їх зупинили правоохоронці. Частину коштів він отримав авансом, решту мав одержати після переправлення.

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Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України та обрано запобіжний захід - тримання під вартою з правом внесення застави у 121 тис. грн.

Слідчі вилучили гроші, отримані фігурантом у результаті злочинної діяльності. Йому інкримінують сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон, вчинене за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів. Санкція статті передбачає до 9 років позбавлення волі, конфіскацію майна та заборону займати певні посади.

Відносно 37-річного чоловіка, який намагався незаконно перетнути державний кордон, прикордонники склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 204-1 КУпАП.

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