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Новини Фото Викрили переправників ухилянтів
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Організовував незаконний перетин кордону: на Одещині затримано чоловіка, - Нацполіція. ФОТО

Поліцейські Одещини затримали 22-річного жителя Роздільнянського району, який організував незаконне переправлення військовозобов’язаного чоловіка через кордон до Молдови.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Нацполіцію

На Одещині затримали організатора незаконного перетину кордону

Як встановило слідство, підозрюваний діяв у змові з поки що не встановленим спільником. За грошову винагороду він розробив маршрут, винайняв таксі та супроводжував "клієнта" до прикордонного населеного пункту в Подільському районі, де їх зупинили правоохоронці. Частину коштів він отримав авансом, решту мав одержати після переправлення.

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Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України та обрано запобіжний захід - тримання під вартою з правом внесення застави у 121 тис. грн.

Слідчі вилучили гроші, отримані фігурантом у результаті злочинної діяльності. Йому інкримінують сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон, вчинене за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів. Санкція статті передбачає до 9 років позбавлення волі, конфіскацію майна та заборону займати певні посади.

Відносно 37-річного чоловіка, який намагався незаконно перетнути державний кордон, прикордонники склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 204-1 КУпАП.

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Автор: 

Одеська область (3273) Нацполіція (15258) ухилянти (978)


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Є якийсь закон окрім постанови кбунету міністрів, що забороняє перетин державного кордону?
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23.05.2025 11:24 Відповісти
навіщо так далеко везти, пішки в Лучінське і переходь.
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23.05.2025 11:34 Відповісти
Ганьба потужній владі , коли люди ризикуючи жіттям тікають з країни
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23.05.2025 12:04 Відповісти
 
 