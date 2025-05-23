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Намагались переплисти кордон з Молдовою: на Вінничині затримано двох чоловіків у гідрокостюмах, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Прикордонники виявили двох громадян України, які намагалися незаконно перетнути державний кордон через річку Дністер.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.

Двоє вінничан у гідрокостюмах намагалися переплисти Дністер до Молдови

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Чоловіків зафіксували за допомогою технічних засобів спостереження.

Порушниками виявились двоє 27-річних мешканців Вінниці. До лінії кордону вони дісталися на велосипедах. Ще з моменту виїзду були одягнені у гідрокостюми, які для маскування прикрили звичайним одягом. Із собою взяли вологостійку сумку для документів та телефонів.

На втечу з України чоловіки витратили майже три доби. Втім, замість перетину - на них склали адміністративний протокол за ст. 204-1 КУпАП: "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

Двоє вінничан у гідрокостюмах намагалися переплисти Дністер до Молдови
Двоє вінничан у гідрокостюмах намагалися переплисти Дністер до Молдови

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Автор: 

Вінницька область (1023) Держприкордонслужба ДПСУ (6104) ухилянти (978)


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Топ коментарі
+9
Як піднімають настрій зранку коментарі закордонників, які з......балися, рятуючи свою дупу і строчать "патріотичні" коментарі.
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23.05.2025 11:24
+6
Тренувалися ЗАХИЩАТИ УКРАЇНУ?
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23.05.2025 10:35
+4
Оті два бугая що по краям?
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23.05.2025 10:52
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Тренувалися ЗАХИЩАТИ УКРАЇНУ?
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23.05.2025 10:35 Відповісти
Ваші колеги?
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23.05.2025 10:42 Відповісти
Оті два бугая що по краям?
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23.05.2025 10:52 Відповісти
бойові плЮвці..
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23.05.2025 10:41 Відповісти
А ось і готові морські котики
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23.05.2025 10:45 Відповісти
морські підсвинки..
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23.05.2025 11:09 Відповісти
''патріотичні'' ухилянти!
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23.05.2025 11:04 Відповісти
сцикота в ластах..
на все згідні,
аби тільки братішку руϟϟкава ненароком не вбити..
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23.05.2025 11:07 Відповісти
Як піднімають настрій зранку коментарі закордонників, які з......балися, рятуючи свою дупу і строчать "патріотичні" коментарі.
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23.05.2025 11:24 Відповісти
ваша глубока горлівка, це не закордоння?
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23.05.2025 11:28 Відповісти
Ганьба потужній владі , коли люди ризикуючи жіттям тікають з країни
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23.05.2025 11:57 Відповісти
мріяли про роϟϟійський паспорт..
та не дочекались..

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23.05.2025 14:42 Відповісти
 
 