Намагались переплисти кордон з Молдовою: на Вінничині затримано двох чоловіків у гідрокостюмах, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Прикордонники виявили двох громадян України, які намагалися незаконно перетнути державний кордон через річку Дністер.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.

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Чоловіків зафіксували за допомогою технічних засобів спостереження.

Порушниками виявились двоє 27-річних мешканців Вінниці. До лінії кордону вони дісталися на велосипедах. Ще з моменту виїзду були одягнені у гідрокостюми, які для маскування прикрили звичайним одягом. Із собою взяли вологостійку сумку для документів та телефонів.

На втечу з України чоловіки витратили майже три доби. Втім, замість перетину - на них склали адміністративний протокол за ст. 204-1 КУпАП: "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".





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