Намагались переплисти кордон з Молдовою: на Вінничині затримано двох чоловіків у гідрокостюмах, - ДПСУ. ФОТОрепортаж
Прикордонники виявили двох громадян України, які намагалися незаконно перетнути державний кордон через річку Дністер.
Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.
Чоловіків зафіксували за допомогою технічних засобів спостереження.
Порушниками виявились двоє 27-річних мешканців Вінниці. До лінії кордону вони дісталися на велосипедах. Ще з моменту виїзду були одягнені у гідрокостюми, які для маскування прикрили звичайним одягом. Із собою взяли вологостійку сумку для документів та телефонів.
На втечу з України чоловіки витратили майже три доби. Втім, замість перетину - на них склали адміністративний протокол за ст. 204-1 КУпАП: "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".
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на все згідні,
аби тільки братішку руϟϟкава ненароком не вбити..
та не дочекались..