Пытались переплыть границу с Молдовой: в Винницкой области задержаны два мужчины в гидрокостюмах, - ГПСУ. ФОТОрепортаж
Пограничники обнаружили двух граждан Украины, которые пытались незаконно пересечь государственную границу через реку Днестр.
Об этом сообщает Госпогранслужба, информирует Цензор.НЕТ.
Мужчин зафиксировали с помощью технических средств наблюдения.
Нарушителями оказались двое 27-летних жителей Винницы. До линии границы они добрались на велосипедах. Еще с момента выезда были одеты в гидрокостюмы, которые для маскировки прикрыли обычной одеждой. С собой взяли влагостойкую сумку для документов и телефонов.
На побег из Украины мужчины потратили почти трое суток. Впрочем, вместо пересечения - на них составили административный протокол по ст. 204-1 КУоАП: "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".
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на все згідні,
аби тільки братішку руϟϟкава ненароком не вбити..
та не дочекались..