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Пытались переплыть границу с Молдовой: в Винницкой области задержаны два мужчины в гидрокостюмах, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Пограничники обнаружили двух граждан Украины, которые пытались незаконно пересечь государственную границу через реку Днестр.

Об этом сообщает Госпогранслужба, информирует Цензор.НЕТ.

Двое винничан в гидрокостюмах пытались переплыть Днестр в Молдову

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Мужчин зафиксировали с помощью технических средств наблюдения.

Нарушителями оказались двое 27-летних жителей Винницы. До линии границы они добрались на велосипедах. Еще с момента выезда были одеты в гидрокостюмы, которые для маскировки прикрыли обычной одеждой. С собой взяли влагостойкую сумку для документов и телефонов.

На побег из Украины мужчины потратили почти трое суток. Впрочем, вместо пересечения - на них составили административный протокол по ст. 204-1 КУоАП: "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Двое винничан в гидрокостюмах пытались переплыть Днестр в Молдову
Двое винничан в гидрокостюмах пытались переплыть Днестр в Молдову

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Автор: 

Винницкая область (1041) Госпогранслужба (6546) уклонисты (907)


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Топ комментарии
+9
Як піднімають настрій зранку коментарі закордонників, які з......балися, рятуючи свою дупу і строчать "патріотичні" коментарі.
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23.05.2025 11:24
+6
Тренувалися ЗАХИЩАТИ УКРАЇНУ?
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23.05.2025 10:35
+4
Оті два бугая що по краям?
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23.05.2025 10:52
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Тренувалися ЗАХИЩАТИ УКРАЇНУ?
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23.05.2025 10:35 Ответить
Ваші колеги?
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23.05.2025 10:42 Ответить
Оті два бугая що по краям?
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23.05.2025 10:52 Ответить
бойові плЮвці..
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23.05.2025 10:41 Ответить
А ось і готові морські котики
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23.05.2025 10:45 Ответить
морські підсвинки..
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23.05.2025 11:09 Ответить
''патріотичні'' ухилянти!
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23.05.2025 11:04 Ответить
сцикота в ластах..
на все згідні,
аби тільки братішку руϟϟкава ненароком не вбити..
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23.05.2025 11:07 Ответить
Як піднімають настрій зранку коментарі закордонників, які з......балися, рятуючи свою дупу і строчать "патріотичні" коментарі.
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23.05.2025 11:24 Ответить
ваша глубока горлівка, це не закордоння?
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23.05.2025 11:28 Ответить
Ганьба потужній владі , коли люди ризикуючи жіттям тікають з країни
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23.05.2025 11:57 Ответить
мріяли про роϟϟійський паспорт..
та не дочекались..

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23.05.2025 14:42 Ответить
 
 