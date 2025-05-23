Пытались переплыть границу с Молдовой: в Винницкой области задержаны два мужчины в гидрокостюмах, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Пограничники обнаружили двух граждан Украины, которые пытались незаконно пересечь государственную границу через реку Днестр.

Об этом сообщает Госпогранслужба, информирует Цензор.НЕТ.

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Мужчин зафиксировали с помощью технических средств наблюдения.

Нарушителями оказались двое 27-летних жителей Винницы. До линии границы они добрались на велосипедах. Еще с момента выезда были одеты в гидрокостюмы, которые для маскировки прикрыли обычной одеждой. С собой взяли влагостойкую сумку для документов и телефонов.

На побег из Украины мужчины потратили почти трое суток. Впрочем, вместо пересечения - на них составили административный протокол по ст. 204-1 КУоАП: "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".





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