Организовывал незаконное пересечение границы: в Одесской области задержан мужчина, - ГПСУ. ФОТО

Полицейские Одесской области задержали 22-летнего жителя Раздельнянского района, который организовал незаконную переправку военнообязанного мужчины через границу в Молдову.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Нацполицию.

Как установило следствие, подозреваемый действовал в сговоре с пока не установленным сообщником. За денежное вознаграждение он разработал маршрут, нанял такси и сопровождал "клиента" до пограничного населенного пункта в Подольском районе, где их остановили правоохранители. Часть средств он получил авансом, остальное должен был получить после переправки.

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Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины и избрана мера пресечения - содержание под стражей с правом внесения залога в 121 тыс. грн.

Следователи изъяли деньги, полученные фигурантом в результате преступной деятельности. Ему инкриминируют содействие в незаконной переправке лиц через государственную границу, совершенное по предварительному сговору группой лиц из корыстных побуждений. Санкция статьи предусматривает до 9 лет лишения свободы, конфискацию имущества и запрет занимать определенные должности.

В отношении 37-летнего мужчины, который пытался незаконно пересечь государственную границу, пограничники составили административный протокол по ч. 1 ст. 204-1 КУоАП.

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