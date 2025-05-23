Помогал мужчинам бежать от мобилизации за границу: в Киеве задержан владелец барбершопа, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Киеве разоблачена схема переправки военнообязанных в Молдову. Владелец барбершопа предоставлял не только парикмахерские услуги, но и помогал мужчинам бежать от мобилизации за границу.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, преступными сделками занимался 30-летний частный предприниматель - владелец столичного барбершопа. В разговоре с клиентами он находил желающих нелегально покинуть пределы страны и предлагал им свою помощь. Он сообщал, что якобы имеет знакомых-переправщиков и предлагал мужчинам связаться с ними в мессенджере телеграм. Для убедительности рассказывал, что дельцы работают уже не один день и успешно переправили немало людей.

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После того, как мужчины соглашались на предложение, им звонил со скрытого аккаунта якобы организатор нелегального бизнеса, который знакомил с условиями дальнейшего "сотрудничества".



Так, по данным Нацполиции, за 14 тысяч долларов одному из мужчин пообещали организовать переход в Молдову через Одесскую область, минуя пограничные посты. При этом 70% от указанной суммы будущий беглец должен был передать доверенному лицу - парикмахеру в Киеве. Остальные средства - отдать непосредственно собеседнику после успешного перехода уже в Молдове.

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Предпринимателя задержали сразу после получения части денег - 9800 долларов за незаконную услугу.

Во время санкционированных обысков полицейские обнаружили в телефоне фигуранта переписки с "клиентами", 17 тысяч долларов и удостоверение должностного лица одной из общественных организаций с признаками подделки.

Мужчине уже объявили о подозрении по ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до девяти лет лишения свободы.

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Досудебное расследование продолжается. Проводятся мероприятия по установлению и привлечению к ответственности других лиц, причастных к данному преступлению





