РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10266 посетителей онлайн
Новости Фото Разоблачение переправщиков уклонистов в Румынию
2 831 14

Помогал мужчинам бежать от мобилизации за границу: в Киеве задержан владелец барбершопа, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Киеве разоблачена схема переправки военнообязанных в Молдову. Владелец барбершопа предоставлял не только парикмахерские услуги, но и помогал мужчинам бежать от мобилизации за границу.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, преступными сделками занимался 30-летний частный предприниматель - владелец столичного барбершопа. В разговоре с клиентами он находил желающих нелегально покинуть пределы страны и предлагал им свою помощь. Он сообщал, что якобы имеет знакомых-переправщиков и предлагал мужчинам связаться с ними в мессенджере телеграм. Для убедительности рассказывал, что дельцы работают уже не один день и успешно переправили немало людей.

Также смотрите: $50 тыс. за переправку группы уклонистов: задержан военный и его сообщник, - ГБР. ФОТО

Владелец барбершопа помогал мужчинам бежать от мобилизации

После того, как мужчины соглашались на предложение, им звонил со скрытого аккаунта якобы организатор нелегального бизнеса, который знакомил с условиями дальнейшего "сотрудничества".

Так, по данным Нацполиции, за 14 тысяч долларов одному из мужчин пообещали организовать переход в Молдову через Одесскую область, минуя пограничные посты. При этом 70% от указанной суммы будущий беглец должен был передать доверенному лицу - парикмахеру в Киеве. Остальные средства - отдать непосредственно собеседнику после успешного перехода уже в Молдове.

Читайте: Планировал переправить за границу группу уклонистов за 46 тыс. долл. - в Харькове задержали дельца

Предпринимателя задержали сразу после получения части денег - 9800 долларов за незаконную услугу.

Владелец барбершопа помогал мужчинам бежать от мобилизации

Во время санкционированных обысков полицейские обнаружили в телефоне фигуранта переписки с "клиентами", 17 тысяч долларов и удостоверение должностного лица одной из общественных организаций с признаками подделки.

Мужчине уже объявили о подозрении по ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до девяти лет лишения свободы.

Также смотрите: Организовывал незаконное пересечение границы: в Одесской области задержан мужчина, - Нацполиция. ФОТО

Досудебное расследование продолжается. Проводятся мероприятия по установлению и привлечению к ответственности других лиц, причастных к данному преступлению

Владелец барбершопа помогал мужчинам бежать от мобилизации
Владелец барбершопа помогал мужчинам бежать от мобилизации
Владелец барбершопа помогал мужчинам бежать от мобилизации

Автор: 

Киев (25655) Нацполиция (16546) уклонисты (913)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+5
показать весь комментарий
23.05.2025 14:19
+4
Перший портал в ЄС в барбершопі? Це схоже на НТР 21го століття🙂
показать весь комментарий
23.05.2025 14:05
+3
Бороды фальшивые клеил)
показать весь комментарий
23.05.2025 14:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Перший портал в ЄС в барбершопі? Це схоже на НТР 21го століття🙂
показать весь комментарий
23.05.2025 14:05 Ответить
Бороды фальшивые клеил)
показать весь комментарий
23.05.2025 14:12 Ответить
"30-річний приватний підприємець - власник столичного барбершопу."

Мабуть інвалід І-ІІ групи. Або сам себе забронював, бо барбершоп це ж критична інфраструктура.
показать весь комментарий
23.05.2025 14:17 Ответить
ще й яка..:
обіцяли барбекю, а получився барбершоп..
показать весь комментарий
23.05.2025 15:21 Ответить
показать весь комментарий
23.05.2025 14:19 Ответить
А никому ли не приходило в голову, особенно в последний примерно год, что все или многие кто переправляет---организованы службами государственными? И бабло капает и вроде стране ,ухылянтов, ловят? А подставные посредники получая откаты не большие, чуть побыв под следствием, потом продолжают меняя схемку липовую на очередную залипуху?!
показать весь комментарий
23.05.2025 14:28 Ответить
кацапушка, йди звідси
показать весь комментарий
23.05.2025 14:39 Ответить
Дядько допомогав людям вижити, нехай і за гроші. Це їх добровільний вибір був - заплатити і вільно жити... Нехай доля до цього перукаря буде прихильною, а Бог оберігає.
показать весь комментарий
23.05.2025 14:38 Ответить
Він їх гатив в туза у барбершопі.
показать весь комментарий
23.05.2025 14:44 Ответить
це ти ділишся історією своєю з Польщі?
показать весь комментарий
23.05.2025 15:18 Ответить
Дядька аферист. Вся новость построена на словах "якобы". В реальности:
Окно на границе не имел.
Никого не переправил. Отвечать будет за развод лоха. Максимум пятерик.
показать весь комментарий
23.05.2025 20:46 Ответить
Барбержоп-це перукарня бородатих геїв?!
показать весь комментарий
23.05.2025 15:04 Ответить
стриг лохів..
показать весь комментарий
23.05.2025 15:17 Ответить
+++
Верно. И пойдет по статье как аферист.
показать весь комментарий
23.05.2025 20:48 Ответить
 
 