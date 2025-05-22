Планировал переправить за границу группу уклонистов за 46 тыс. долл. - в Харькове задержали дельца

Разоблачен 44-летний житель Черновцов, который по предварительному сговору с другим лицом организовал схему незаконной переправки граждан через государственную границу Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Под процессуальным руководством Харьковской окружной прокуратуры Харьковской области сообщено о подозрении 44-летнему мужчине по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, руководства такими действиями и содействия их совершению советами, указаниями, совершенного по предварительному сговору группой лиц, в отношении нескольких лиц, из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": $50 тыс. за переправку группы уклонистов: задержан военный и его сообщник, - ГБР. ФОТО

По данным следствия, 44-летний житель Черновцов, действуя по предварительному сговору с другим мужчиной, разработал схему для незаконной переправки уклонистов за границу.

Делец подыскал четырех военнообязанных из Харьковщины, которые хотели уклониться от мобилизации. Подозреваемый сообщил "клиентам", что границу они будут пересекать вне установленных пунктов пропуска на территории Черновицкой области в сторону Румынии. Для этого им необходимо будет доехать до определенного населенного пункта и дождаться "правильной" смены местных пограничников, которые не будут "мешать" уклонистам.

Организатор отметил, что имеет необходимые связи, поэтому вопросов у сотрудников Государственной пограничной службы Украины не возникнет. Стоимость такой "услуги" составляла 11 500 долларов США с человека - эту сумму необходимо было передать ему заранее.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нелегальное пересечение границы с Молдовой: задержаны два нарушителя, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО

Правоохранители задержали дельца на одном из харьковских вокзалов сразу после получения им 46 000 долларов США - "оплаты" от четырех "клиентов".

По ходатайству стороны обвинения подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Также принимаются комплексные меры для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной схеме, в частности второго организатора.