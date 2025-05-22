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Новини Викрили переправників ухилянтів
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Планував переправити за кордон групу ухилянтів за 46 тис. дол. - у Харкові затримали ділка

ухилянти

Викрито 44-річного мешканця Чернівців, який за попередньою змовою з іншою особою організував схему незаконного переправлення громадян через державний кордон України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 44-річному чоловіку за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництва такими діями та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, щодо кількох осіб, з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

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За даними слідства, 44-річний мешканець Чернівців, діючи за попередньою змовою з іншим чоловіком, розробив схему для незаконного переправлення ухилянтів за кордон.

Ділок підшукав чотирьох військовозобов’язаних з Харківщини, які хотіли ухилитися від мобілізації. Підозрюваний повідомив "клієнтам", що кордон вони перетинатимуть поза межами встановлених пунктів пропуску на території Чернівецької області в бік Румунії. Для цього їм необхідно буде доїхати до визначеного населеного пункту та дочекатись "правильної" зміни місцевих прикордонників, які не "заважатимуть" ухилянтам.

Організатор зазначив, що має необхідні зв’язки, тож питань у співробітників Державної прикордонної служби України не виникне. Вартість такої "послуги" становила 11 500 доларів США з людини — цю суму необхідно було передати йому заздалегідь.

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Правоохоронці затримали ділка на одному з харківських вокзалів одразу після одержання ним 46 000 доларів США — "оплати" від чотирьох "клієнтів".

За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Також вживаються комплексні заходи для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної схеми, зокрема другого організатора.

Автор: 

ухилянти (972) Харківська область (1012)


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Оцього "ділка" на фронт. Він давно туди хоче.
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22.05.2025 14:56 Відповісти
Представляю сколько зарабатывают погранцы, если всего четыре ухилянта стоят 46 тысяч долларов. Торговля органами дешевле.
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22.05.2025 15:04 Відповісти
Постанова кабміну про вільний виїзд чоловікам за кордон збирає 10 річних бюджетів України....правда в кішеню авторів цієї схеми
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22.05.2025 15:34 Відповісти
У нас не кордон, а решето. Хто завгодно кого завгодно переправляє.
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22.05.2025 16:03 Відповісти
 
 