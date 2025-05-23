Хотел переправить уклонистов за $32 тысячи: на Закарпатье задержан таможенник, - ГБР. ФОТОрепортаж

Работники ГБР совместно с ДВР Нацполиции разоблачили инспектора таможенной службы Закарпатской области, который организовывал схему незаконного выезда мужчин призывного возраста за границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По данным следствия, чиновник предложил двум гражданам выехать из Украины в обход официального контроля. Злоумышленник планировал за 300 метров до пункта пропуска забрать у них паспорта, самостоятельно "договориться" с коллегами о внесении фиктивных отметок о выезде и позволить беспрепятственное пересечение границы.

За свои "услуги" таможенник требовал по 16 тысяч долларов с каждого, из которых 6 тысяч уже получил авансом. В случае успеха он намеревался сделать схему постоянной.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Помогал мужчинам бежать от мобилизации за границу: В Киеве задержан владелец барбершопа, - Нацполиция. ФОТОрепортаж









Инспектора задержали во время сопровождения "клиентов" до границы и получения еще 26 тысяч долларов. Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу, совершенная из корыстных побуждений), что предусматривает до 9 лет лишения свободы.

Суд избрал меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 1,2 млн гривен. Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все причастные к каналу лица.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Смертельное ДТП с участием судьи в Днепре: ГБР проводит расследование. ФОТОрепортаж