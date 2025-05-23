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Хотел переправить уклонистов за $32 тысячи: на Закарпатье задержан таможенник, - ГБР. ФОТОрепортаж

Работники ГБР совместно с ДВР Нацполиции разоблачили инспектора таможенной службы Закарпатской области, который организовывал схему незаконного выезда мужчин призывного возраста за границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Таможенника в Закарпатье задержали за попытку нелегально вывезти уклонистов

По данным следствия, чиновник предложил двум гражданам выехать из Украины в обход официального контроля. Злоумышленник планировал за 300 метров до пункта пропуска забрать у них паспорта, самостоятельно "договориться" с коллегами о внесении фиктивных отметок о выезде и позволить беспрепятственное пересечение границы.

За свои "услуги" таможенник требовал по 16 тысяч долларов с каждого, из которых 6 тысяч уже получил авансом. В случае успеха он намеревался сделать схему постоянной.

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Таможенника в Закарпатье задержали за попытку нелегально вывезти уклонистов
Таможенника в Закарпатье задержали за попытку нелегально вывезти уклонистов
Таможенника в Закарпатье задержали за попытку нелегально вывезти уклонистов
Таможенника в Закарпатье задержали за попытку нелегально вывезти уклонистов

Инспектора задержали во время сопровождения "клиентов" до границы и получения еще 26 тысяч долларов. Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу, совершенная из корыстных побуждений), что предусматривает до 9 лет лишения свободы.

Суд избрал меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 1,2 млн гривен. Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все причастные к каналу лица.

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Автор: 

ГБР (3030) уклонисты (913) Закарпатская область (2603)


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Абідєлі митника.
А що він такого зробив?
Хотів ******** переправити у ЄС як лайно по трубам.
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23.05.2025 17:26 Ответить
Таможня апять бєрьот бабло і дайот дабро...
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23.05.2025 17:26 Ответить
Норм бізнес 32к.
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23.05.2025 17:27 Ответить
Звичайна митна опєрація, мабуть з погранцями не поділився.
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23.05.2025 17:29 Ответить
Цены растут не только на базаре ...
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23.05.2025 17:34 Ответить
Такса росте...
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23.05.2025 17:50 Ответить
Вытрясти у этой твари всю "заработанную" им валюту, закупить на них FPV-дроны для ВСУ, а самого сразу направить на фронт в штрафбат где смывают свой позор кровью такие же твари..
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23.05.2025 18:36 Ответить
За 32 тисячі можна не тільки бронювання, а й інвалідність купити ...
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23.05.2025 19:28 Ответить
А скільки таких покидьків, митників і прикордонників, не затримано !!!! На скільки вони підірвали обороноздатність України !!! За такі злочини треба давати довічне ув"язнення.
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23.05.2025 20:27 Ответить
 
 