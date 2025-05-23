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Смертельное ДТП с участием судьи в Днепре: ГБР проводит расследование. ФОТОРЕПОРТАЖ

Судья одного из райсудов совершил смертельное ДТП в Днепре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Так, находясь за рулем мотоцикла, он совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу в неустановленном для этого месте.

В результате столкновения пешеход погиб на месте от полученных травм.

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа ГБР. Предварительно установлено, что водитель мотоцикла был трезвым.

Начато уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель человека.

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

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Смертельное ДТП в Днепре с участием судьи
Смертельное ДТП в Днепре с участием судьи
Смертельное ДТП в Днепре с участием судьи

Автор: 

Днепр (4437) ДТП (7684) судья (2648) ГБР (3030) Днепропетровская область (4048) Днепровский район (92)


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Топ комментарии
+9
Попередньо встановлено, що водій мотоцикла був тверезим.

Как-то нетипично для судьи...
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23.05.2025 15:29
+5
А швидкість Карл??? Яка швидкість??? Дозволена???
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23.05.2025 15:37
+4
Населений пункт, швидкість не більше 50км/год, пішохідних переходів немає, мото навіть не подряпане. Якась фігня, малята.
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23.05.2025 15:29
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Правила форума Совет форумчан
Попередньо встановлено, що водій мотоцикла був тверезим.

Как-то нетипично для судьи...
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23.05.2025 15:29 Ответить
5 промілє для них допустимо, тому й не зафіксовано.
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23.05.2025 17:46 Ответить
Населений пункт, швидкість не більше 50км/год, пішохідних переходів немає, мото навіть не подряпане. Якась фігня, малята.
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23.05.2025 15:29 Ответить
Якись *********** суддя попався, раз їздить на мотоциклі а не на майбаху.
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23.05.2025 15:35 Ответить
Та й байк не з дешевих. Може він любитель, в байкер а грається..
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23.05.2025 16:55 Ответить
А швидкість Карл??? Яка швидкість??? Дозволена???
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23.05.2025 15:37 Ответить
І робочий час який у суддів в п'ятницю? Ненормований?
Чи вихідний перед суботою?
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23.05.2025 15:38 Ответить
а з якою швидкістю він летів.
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23.05.2025 15:39 Ответить
Ає цілих 3 непорозуміння...суддя на мотику...мотоцикліст в районі тверезий..суддя за кермом тверезий.
А якщо точніше це село ..там переходів взагалі нема..правда швидкість повинна бути 50.
Але для мотоцикліста то таке
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23.05.2025 18:37 Ответить
А мотоцикл був тверезий?😆😆
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23.05.2025 20:28 Ответить
Мотоцикл геть цілий,брехня а не фото.А раз є брехня значить не чисто!Як завжди.І мото без номерів
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23.05.2025 19:35 Ответить
 
 