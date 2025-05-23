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Смертельное ДТП с участием судьи в Днепре: ГБР проводит расследование. ФОТОРЕПОРТАЖ
Судья одного из райсудов совершил смертельное ДТП в Днепре.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Так, находясь за рулем мотоцикла, он совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу в неустановленном для этого месте.
В результате столкновения пешеход погиб на месте от полученных травм.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа ГБР. Предварительно установлено, что водитель мотоцикла был трезвым.
Начато уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель человека.
Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.
Топ комментарии
+9 belge
показать весь комментарий23.05.2025 15:29 Ссылка
+5 Олександр Олександр #578015
показать весь комментарий23.05.2025 15:37 Ссылка
+4 ПОРФИРИЙ ИВАНОВ #466496
показать весь комментарий23.05.2025 15:29 Ссылка
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Как-то нетипично для судьи...
Чи вихідний перед суботою?
А якщо точніше це село ..там переходів взагалі нема..правда швидкість повинна бути 50.
Але для мотоцикліста то таке