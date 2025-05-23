Смертельное ДТП с участием судьи в Днепре: ГБР проводит расследование. ФОТОРЕПОРТАЖ

Судья одного из райсудов совершил смертельное ДТП в Днепре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Так, находясь за рулем мотоцикла, он совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу в неустановленном для этого месте.

В результате столкновения пешеход погиб на месте от полученных травм.

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа ГБР. Предварительно установлено, что водитель мотоцикла был трезвым.

Начато уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель человека.

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

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