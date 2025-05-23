УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10668 відвідувачів онлайн
Новини Фото ДТП Смертельні ДТП
3 888 11

Смертельна ДТП за участі судді в Дніпрі: ДБР проводить розслідування. ФОТОрепортаж

Суддя одного з райсудів скоїв смертельну ДТП у Дніпрі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Так, перебуваючи за кермом мотоцикла, він здійснив наїзд на пішохода, який переходив дорогу у не встановленому для цього місці.

Внаслідок зіткнення пішохід загинув на місці від отриманих травм.

Читайте: Вантажівка злетіла з Південного мосту в Києві, - ДСНС. ФОТОрепортаж

На місці події працює слідчо-оперативна група ДБР. Попередньо встановлено, що водій мотоцикла був тверезим.

Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Читайте: Скоїв смертельну ДТП напідпитку в Гостомелі: Військового засудили до 5 років тюрми. ФОТО

Смертельна ДТП у Дніпрі за участю судді
Смертельна ДТП у Дніпрі за участю судді
Смертельна ДТП у Дніпрі за участю судді

Автор: 

Дніпро (3295) ДТП (4480) суддя (1586) ДБР (3536) Дніпропетровська область (3826) Дніпровський район (94)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+9
Попередньо встановлено, що водій мотоцикла був тверезим.

Как-то нетипично для судьи...
показати весь коментар
23.05.2025 15:29
+5
А швидкість Карл??? Яка швидкість??? Дозволена???
показати весь коментар
23.05.2025 15:37
+4
Населений пункт, швидкість не більше 50км/год, пішохідних переходів немає, мото навіть не подряпане. Якась фігня, малята.
показати весь коментар
23.05.2025 15:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Попередньо встановлено, що водій мотоцикла був тверезим.

Как-то нетипично для судьи...
показати весь коментар
23.05.2025 15:29 Відповісти
5 промілє для них допустимо, тому й не зафіксовано.
показати весь коментар
23.05.2025 17:46 Відповісти
Населений пункт, швидкість не більше 50км/год, пішохідних переходів немає, мото навіть не подряпане. Якась фігня, малята.
показати весь коментар
23.05.2025 15:29 Відповісти
Якись *********** суддя попався, раз їздить на мотоциклі а не на майбаху.
показати весь коментар
23.05.2025 15:35 Відповісти
Та й байк не з дешевих. Може він любитель, в байкер а грається..
показати весь коментар
23.05.2025 16:55 Відповісти
А швидкість Карл??? Яка швидкість??? Дозволена???
показати весь коментар
23.05.2025 15:37 Відповісти
І робочий час який у суддів в п'ятницю? Ненормований?
Чи вихідний перед суботою?
показати весь коментар
23.05.2025 15:38 Відповісти
а з якою швидкістю він летів.
показати весь коментар
23.05.2025 15:39 Відповісти
Ає цілих 3 непорозуміння...суддя на мотику...мотоцикліст в районі тверезий..суддя за кермом тверезий.
А якщо точніше це село ..там переходів взагалі нема..правда швидкість повинна бути 50.
Але для мотоцикліста то таке
показати весь коментар
23.05.2025 18:37 Відповісти
А мотоцикл був тверезий?😆😆
показати весь коментар
23.05.2025 20:28 Відповісти
Мотоцикл геть цілий,брехня а не фото.А раз є брехня значить не чисто!Як завжди.І мото без номерів
показати весь коментар
23.05.2025 19:35 Відповісти
 
 