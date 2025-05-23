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Смертельна ДТП за участі судді в Дніпрі: ДБР проводить розслідування. ФОТОрепортаж
Суддя одного з райсудів скоїв смертельну ДТП у Дніпрі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
Так, перебуваючи за кермом мотоцикла, він здійснив наїзд на пішохода, який переходив дорогу у не встановленому для цього місці.
Внаслідок зіткнення пішохід загинув на місці від отриманих травм.
На місці події працює слідчо-оперативна група ДБР. Попередньо встановлено, що водій мотоцикла був тверезим.
Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини.
Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.
Топ коментарі
+9 belge
показати весь коментар23.05.2025 15:29 Посилання
+5 Олександр Олександр #578015
показати весь коментар23.05.2025 15:37 Посилання
+4 ПОРФИРИЙ ИВАНОВ #466496
показати весь коментар23.05.2025 15:29 Посилання
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Как-то нетипично для судьи...
Чи вихідний перед суботою?
А якщо точніше це село ..там переходів взагалі нема..правда швидкість повинна бути 50.
Але для мотоцикліста то таке