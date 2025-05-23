Смертельна ДТП за участі судді в Дніпрі: ДБР проводить розслідування. ФОТОрепортаж

Суддя одного з райсудів скоїв смертельну ДТП у Дніпрі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Так, перебуваючи за кермом мотоцикла, він здійснив наїзд на пішохода, який переходив дорогу у не встановленому для цього місці.

Внаслідок зіткнення пішохід загинув на місці від отриманих травм.

Читайте: Вантажівка злетіла з Південного мосту в Києві, - ДСНС. ФОТОрепортаж

На місці події працює слідчо-оперативна група ДБР. Попередньо встановлено, що водій мотоцикла був тверезим.

Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Читайте: Скоїв смертельну ДТП напідпитку в Гостомелі: Військового засудили до 5 років тюрми. ФОТО





