Вантажівка злетіла з Південного мосту в Києві, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У Києві вантажівка впала з Південного мосту в Голосіївському районі столиці.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

Рятувальникам повідомили про подію близько 6:45.

"За попередньою інформацією, внаслідок поганого самопочуття, водій вантажного автомобіля "Volvo" не впорався з керуванням та перекинувся з мосту. Рятувальники деблокували водія вантажівки й передали медикам. Чоловік від госпіталізації відмовився. Вогнеборці здійснили змив пального з проїжджої частини", - йдеться в повідомленні.

Причини встановлюватимуть правоохоронці.

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