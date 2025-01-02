Вантажівка злетіла з Південного мосту в Києві, - ДСНС. ФОТОрепортаж
У Києві вантажівка впала з Південного мосту в Голосіївському районі столиці.
Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
Рятувальникам повідомили про подію близько 6:45.
"За попередньою інформацією, внаслідок поганого самопочуття, водій вантажного автомобіля "Volvo" не впорався з керуванням та перекинувся з мосту. Рятувальники деблокували водія вантажівки й передали медикам. Чоловік від госпіталізації відмовився. Вогнеборці здійснили змив пального з проїжджої частини", - йдеться в повідомленні.
Причини встановлюватимуть правоохоронці.
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