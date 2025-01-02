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Вантажівка злетіла з Південного мосту в Києві, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У Києві вантажівка впала з Південного мосту в Голосіївському районі столиці.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

Рятувальникам повідомили про подію близько 6:45.

"За попередньою інформацією, внаслідок поганого самопочуття, водій вантажного автомобіля "Volvo" не впорався з керуванням та перекинувся з мосту. Рятувальники деблокували водія вантажівки й передали медикам. Чоловік від госпіталізації відмовився. Вогнеборці здійснили змив пального з проїжджої частини", - йдеться в повідомленні.

Причини встановлюватимуть правоохоронці.

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Вантажівка впала з Південного мосту в Києві
Вантажівка впала з Південного мосту в Києві
Вантажівка впала з Південного мосту в Києві
Вантажівка впала з Південного мосту в Києві
Вантажівка впала з Південного мосту в Києві

Автор: 
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Топ коментарі
+8
Відбійники не справились...
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02.01.2025 09:58
+5
Вчора не похмелився бо сьогодні на роботу. Тож стало зле.
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02.01.2025 10:01
+4
Стало зле,а від госпіталізації відмовився🤔,скоріше за все відволікся від керування.
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02.01.2025 10:08
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02.01.2025 09:49 Відповісти
Добре що не в Дніпро злетів
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02.01.2025 09:58 Відповісти
Відбійники не справились...
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02.01.2025 09:58 Відповісти
Вчора не похмелився бо сьогодні на роботу. Тож стало зле.
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02.01.2025 10:01 Відповісти
Кожен судить по собі.
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02.01.2025 10:11 Відповісти
Ну так. Кожен по собі, так і вираховується в цілому по суспільству. Це статистика.
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02.01.2025 10:14 Відповісти
Стало зле,а від госпіталізації відмовився🤔,скоріше за все відволікся від керування.
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02.01.2025 10:08 Відповісти
Або заснув
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02.01.2025 11:09 Відповісти
Дуже ймовірно. Водіїв зараз мало, всіх повигрібали. То працюють по півтори-дві зміни без відпочинку.
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02.01.2025 18:50 Відповісти
можливо тимчасова втрата свідомості при діабеті.
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02.01.2025 13:15 Відповісти
Та все може бути , життя воно така штука
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02.01.2025 15:29 Відповісти
Всіх водіїв забрали до лав ЗСУ, так сідають хто-завгодно.
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02.01.2025 17:08 Відповісти
Як їхав, то стало зле, а як ********, то відразу і полегшило.
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02.01.2025 19:46 Відповісти
 
 